菲选委会驳回取消小马可斯参选资格申请

（早报讯）菲律宾选举委员会周四（2月10日）驳回取消小马可斯参选资格的联合请愿，结束了小马可斯参选的不确定性。

菲律宾将在5月9日迎来总统和副总统选举，前独裁统治者马可斯的独子小马可斯（Ferdinand Marcos Jr）宣布参选后，菲律宾选举委员会就收到多份请愿书，指小马可斯近30年前因未能提交纳税申报表而被定罪，应该取消竞选总统资格。在菲律宾，在逃税罪名下被定罪者将终身丧失参选资格。

路透社报道，菲律宾选举委员会发言人希门尼斯周四推文表示，当局驳回了要求取消小马科斯参选资格的联合请愿，理由是这些请愿书缺乏理据（lack of merit）。

据菲律宾网媒报道，该委员会在裁决时写到，“剥夺一个人在人和选举中的参选权利都不应该胡乱执行，以免我们阻止合格的候选人担任公职。”请愿者仍可以向选举委员会提出上诉，并将议案提呈到最高法院。

据日前报道，选委会已在1月17日驳回其中一项申请。据了解，请愿者中包括在上世纪70至80年代马可斯军事统治期间被捕并遭受酷刑的人。

64岁的小马可斯凭借大规模的社交媒体宣传，争取到了许多选民的支持。加上副总统竞选搭档是现任总统杜特尔特之女莎拉（Sara Duterte），小马可斯目前的支持率遥遥领先其他候选人。