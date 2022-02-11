美国：加拿大应使用联邦权力缓解反疫苗示威

（早报讯）美国拜登总统政府周四（2月10日）指出，加拿大应该利用联邦权力来缓解卡车司机抗议者的反疫苗示威活动。示威者自本周封锁了美国-加拿大的一条重要贸易路线，造成日益严重的经济破坏。

路透社报道，大使桥是北美最繁忙的国际陆路过境点。该桥连接底特律和加拿大人口第一大省安大略省温莎市，是美加之间最重要的陆地贸易运输通道，也是汽车零部件供应链的“大动脉”。

反对强制接种疫苗的卡车司机及民众自本周一（2月8日）组成“自由车队”，用卡车阻塞了连接渥太华与底特律的“大使桥”。大桥关闭导致一些汽车生产停止，并使官员们急于寻找替代路线，以限制经济损失。

一位白宫官员周四说，美国国土安全部长马约卡斯和交通部长布蒂吉格敦促他们的加拿大同行“利用联邦权力来解决我们联合边境的这种情况。"

“美国和加拿大边境和海关当局正以极大力度，确保货物和服务继续在我们的国际边界流动，包括利用替代的陆地路线以及空中和海上的选择。”

加拿大联邦部长们称封锁是非法的，并要求抗议者返回家园。与底特律接壤的安大略省温莎市市长迪尔肯斯指出，大使桥附近的警察已经开始接受额外的人手。

他说：“（即使）抗议者不离开，我们仍必须有一条前进的道路。如果这意味我们要把他们赶走，那我们准备这样做。”