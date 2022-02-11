币安投资2亿美元入股媒体公司福布斯

（早报讯）加密货币交易平台币安（Binance）将投资2亿美元（约2.69亿新元）入股福布斯（Forbes），成为福布斯上市前的主要投资公司之一。福布斯将在不久后通特殊目的收购公司（SPAC）寻求上市。

根据福布斯公司官方网站的消息，按交易量计算，币安算是全球最大的加密货币交易所。它的投资将占福布斯和SPAC公司，即Magnum Opus Acquisition之前宣布的4亿美元私募承诺的一半。

福布斯和Magnum Opus发表的文告称，这项交易预计在3月底完成。到时福布斯将成为纽约证券交易所的上市公司，其股票代码为“FRBS”。它也表示币安的入股，将为福布斯的数码资产和Web3战略提供更好的支持。

福布斯首席执行官费德勒（Mike Federle）说：“通过币安对福布斯的投资，我们现在拥有世界领先的加密货币交易所和世界上最成功的区块链创新者之一的经验、网络和资源。福布斯原本已经拥有数码资源，再加上币安的支持，我们将成为这个领域的真正领导者。”

币安创始人兼首席执行官赵长鹏说：“Web3和区块链技术的发展以及加密市场已经越渐成熟。我们知道媒体是让广泛消费者理解这个领域的基本桥梁。在福布斯发展成为另一个层次的投资洞察平台之际，我们期待参与福布斯的数码计划。”