马斯克缴天文数字税款 特斯拉却不需缴分文

（早报讯）风云人物全球富豪马斯克（Elon Musk）多次公开高调喊话，他是2021年缴付最多联邦税的人，缴税额达惊人数字110亿美元。但是另一面，身为电动汽车特斯拉（Tesla）首席执行官的他，却低调处理特斯拉不需支付一分税款的消息。

根据美国有线电视新闻网（CNN Business）称，尽管特斯拉刚刚发布了迄今为止最赚钱的年度业绩，但在可预见的未来，特斯拉却可能不会缴纳任何联邦税。特斯拉业绩显示，去年年度净利达55亿美元，调整后盈利则是76亿美元。

美国有线电视新闻网说，特斯拉最近向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的年度业绩报告的备注显示，特斯拉去年在美国的业务税前损失1亿3000万美元。它声称，集团所有税前盈利（总值超过60亿美元）都是来自海外的业务。虽然特斯拉的45％的营业额源自美国市场。

基于此，特斯拉表示其外国税单达到8亿3900万美元，但其州税单（State tax bill）仅是900万美元，而它的联邦税单（Federal tax bill）则是零。

非营利税务出版商Tax Analysts首席经济学家、美国公司税务专家沙利文（Martin Sullivan）说：“这违反了普通常识逻辑，但并不违反美国税法。”

沙利文表示，他认为“特斯拉美国业务损失1亿3000万美元”，是美国跨国公司的一种常见做法：让集团业务结构“做成”是海外子公司呈报盈利的公司，使美国业务几乎没有或完全没有需要缴税的收入。

该报道还说，美国财政部最近的一份报告发现，美国跨国公司的61％国际盈利都只记录在被称为避税天堂的七个小国家：百慕大、开曼群岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、新加坡和瑞士。许多民选官员和拜登政府都曾经说过要打击这种做法。但是到目前为止，美国国会仍未能采取行动阻止它。