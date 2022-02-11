南非总统发表国情咨文 公布经济复苏措施

（早报讯）南非总统拉马福萨发表国情咨文，随着冠病疫情好转，南非正在加速经济复苏的脚步，以重新恢复公众对于国家的信任感和自豪感。

中新社报道，拉马福萨周五（2月11日）在开普敦市政厅说，在近两年时间的抗疫斗争中，南非医疗、防疫系统得到提升，人民的防疫意识也得以加强。

截至目前，南非已经为3000万以上人次接种疫苗，其中近42%的成年人和60%的50岁以上人群均接种疫苗，这为南非经济复苏计划提供了坚实的基础。

拉马福萨强调，过去一年中，南非政府专注于抗击冠病、推动基础设施建设、刺激就业、推动能源设施升级等工作，南非也的确在此期间获得发展。

但拉马福萨同时坦承，当前南非亦面临极端贫困、高失业率、电力危机等问题，这些问题已严重阻碍南非前行的脚步。在此情况下，南非政府必须一边处理眼前的危机，又要为国家持久的稳定发展创造条件。

对此，拉马福萨公布了一系列主要经济复苏措施：为应对电力危机，南非政府计划除了增加发电项目，还针对国家电力系统进行结构性改革，南非国家电力公司的拆分工作有望在今年12月完成。

同时，南非政府计划与多部门展开合作，创造更多就业机会，切实降低失业人口过多的问题，此前总统就业刺激计划已经创造85万个就业机会。