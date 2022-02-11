周五美市盘前疲弱 重点谈网约车业务反弹的优步

今天重点：

今晚（2月11日）美国股市盘前全面偏低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌20.00点或0.44％，报4484.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低80.50点或0.55％，报14625.10点；道琼斯指数也跌125.20点，报35116.40。

美国消费者物价指数涨幅比预期高，再加上联储局官员随后发表的言论，引发了市场对联储局将大幅加息以对抗通胀的担忧，华尔街隔夜（周四）大幅收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌83.12点，闭市报4504.06点。重量级的道琼斯指数更是猛挫526.47点，闭市报35241.59点；纳斯达克100指数也大幅退低2.33％或351.32点，以14705.64点收市。

投资者焦点都放在隔夜发布的美国消费者价格指数（consumer prices index）。美国劳工部数据显示，上个月消费者价格同比飙升7.5％，超越了经济学家之前的7.3％预测，创下40年来最大的年度通胀增幅。

圣路易斯联邦储备银行（St. Louis Federal Reserve Bank）行长布拉德（James Bullard）表示，这个数字让他“急剧”变得更加鹰派。布拉德也是联储局利率制定委员会的投票成员之一。他表示他现在希望在7月1日之前加息一个完整的百分点。

为了遏制美国通胀飙升，高盛集团（Goldman Sachs）的经济学家现在预计联储局今年将七次加息，比之前预测的五次加息还要“鹰派”。

美国股票交易所隔夜交易活跃。全日成交量是128亿股，比过去20个交易日的平均125亿股成交量多。

Under Armour和Newell Brands会在今晚较迟时候发表业绩。

盘前交易重点：

百事可乐（PepsiCo）隔夜发布的第四季度营业额是252亿5000万美元，比之前预估的242亿4000万美元还高。不过在大盘走势偏低的影响下，百事可乐股价隔夜也跟着下跌2.08％，闭市报168.37美元。今晚盘前该股回稳，微起0.07美元，截稿时报1168.44美元。

可口可乐（Coca-Cola）隔夜宣布的季度每股盈利是0.45美元，比该公司之前预测的高出0.04美元。其营业额也超越华尔街一般的预测。可口可乐预计今年原产品的价格通胀将处于中个位数百分比范围内。这些消息让投资者安心，支持该股隔夜回稳，起0.34美元，闭市报61.38美元。今晚盘前该股几乎持平，微跌0.13，截稿时报61.25美元。

Twitter隔夜发布的季度业绩的营业额和盈利均未达标。尽管Twitter也宣布全新的40亿美元股票回购计划，该股隔夜还是下跌0.75美元，闭市报37.08美元。今晚盘前该股继续退低0.42美元，截稿时报36.66美元。

拥有Coach和Kate Spade品牌的Tapestry隔夜发布的季度业绩显示，集团每股盈利是1.33美元，超过市场普遍预测的1.18美元。其营业额也超越市场预期。基于奢侈品需求增加，Tapestry上调全年盈利预测，让投资者恢复信心。虽然大盘大跌，该股隔夜还能持平略起0.01美元，闭市报40.72美元。不过今晚盘前该股下跌0.40美元，截稿时报40.32美元。

玩具制造商美泰（Mattel）隔夜发布的季度每股盈利是0.53美元，比市场预测的高出0.23美元。其营业额也超越华尔街一般分析师的预测。美泰的芭比（Barbie）品牌取得良好增长。该集团也对今年做出了乐观的展望。该股隔夜飙升7.65％，闭市报24.49美元。今晚盘前该股继续偏高，截稿时报24.60美元，起0.11美元。

随着网约车业务反弹，优步（Uber）隔夜公布的季度业绩比预期的还好。该公司的Uber Eats外卖业务的需求继续保持强劲。下文我们就看看优步刚刚发表的业绩。

盘前活跃股按序：Block Inc、Zillow Group、Under Armour、苹果（Apple）和福特（Ford Motor）。截稿时，这些活跃股股价起落参半。

优步的配送部门主要由Uber Eats送餐服务组成。该部门的EBITDA也首次出现盈利。（路透社）

优步（Uber）

（纽约股票交易所，股票代码：UBER）

（早报讯）优步（Uber）隔夜发布了第四季度业绩，业绩数字均超出华尔街一般分析师的预测。优步也说公司已经开始走出奥密克戎阴影，各部门业务也开始出现回弹。

根据优步的业绩报告，该集团每股盈利是0.44美元。营业额是57亿8000万美元，比Refinitiv分析师普遍预测的53亿4000万美元来得高。截至12月31日的扣除利息、税项、折旧和摊销前的盈利（简称：EBITDA）是8600万美元，远远超越于分析师预测的6200万美元。

而且与一年前的4亿5400万美元的亏损额相比，简直是天渊之别。这也是该公司自第三季度以来，连续两个季度EBITDA出现正数。

优步的配送部门主要由Uber Eats送餐服务组成。该部门的EBITDA也首次出现盈利，数额为2500万美元，这显示优步有能力扭转亏损的业务，以应对激烈的竞争。

在疫情期间，送餐成为公司的主要优势之一。稳定的外卖业务也显示，集团正在复苏的网约车服务并没抵消掉外卖业务，即使经济重新开放，消费者还是对外卖服务需求还是相当稳定。

第四季度的网约车业务复苏主要有机场来回的趟次的推动。这类行程与去年相比增长了两倍。机场乘车是优步最赚钱的路线之一。这一季度里，优步也重新评估了它在东南亚Grab和自动驾驶公司Aurora Innovation的股份的价值。

整体而言，优步公布了总额达8亿9200万美元的净盈利。与它上一季单单在中国乘车服务滴滴出行投资中蒙受的24亿2000万美元净亏损，好得很多了。

在Tipranks的18名股票分析师当中，他们全部都给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价为63.89美元。这个目标价比该股隔夜37.75美元闭市价高出将近70％。