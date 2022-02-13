拜登普京通电一小时 未对乌克兰局势带来转机

（早报讯）白宫表示，美国总统拜登和俄罗斯总统普京周六（2月12日）通话超过1小时，但未对乌克兰紧张局势带来任何重大转机。

法新社报道，拜登在电话会谈中再一次警告普京，倘若俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国将会做出果断回应，并让俄罗斯迅速付出严重代价。

根据白宫宣读的声明，拜登强调“虽然美国仍准备好诉诸外交，与我们的盟邦及伙伴全力协同一致，但我们同样也准备好应付其他局面”。

克里姆林宫的最高外交政策顾问乌沙科夫在两国首脑的电话会议后说：“歇斯底里已经达到了顶峰”。

白宫官员说，总统拜登与俄罗斯总统普京于格林威治标准时间16时4分（新加坡时间13日凌晨2时4分）展开安全通话，通话时间长达1小时又2分钟。

一名美国官员说，美方目前仍不清楚普京的最终意图。尽管如此，一位高级政府官员在周六的电话会议后表明，俄罗斯显然有可能采取军事行动，而且这一观点没有根本改变。

这位官员补充说，普京和拜登同意让各自的官员在未来几天保持联系。

此前一天，美国官员透露，俄罗斯可能最早下周对乌克兰采取军事行动，或者试图在乌克兰国内挑起冲突。普京一再坚称没有侵略计划。俄罗斯官员指责西方通过将乌克兰拉向北约来破坏俄罗斯的安全。克里姆林宫认为，俄罗斯境内的部队调动属于俄罗斯内政。

北约已采取行动加强东欧成员国的防御。美国和英国表示，俄罗斯在乌克兰附近集结了大约13万名士兵，引发了对发生潜在三段式攻击的担忧，包括从克里米亚和北部的白罗斯进入乌克兰。