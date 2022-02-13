加拿大警开始驱赶边境大桥示威者

（早报讯）加拿大警方开始驱赶在美加边境桥上，参加反冠病疫苗示威的加拿大卡车司机。与此同时，加拿大首都渥太华当局也已做好准备，他们认为示威将在首都卷土重来，并会有数千人涌入。

法新社报道，加拿大警方周六（2月12日）在装甲车支援下，开始排除大使桥上的障碍，拆掉搭在车道上的帐篷，并说服部分司机移走他们的卡车。但是，许多示威者仍持续抵抗，且人数持续增加。温莎市警方说：“在示威区内的人将被逮捕，建议立刻撤离。”

警方警告，如果卡车司机持续抗议阻碍交通，他们可能面临巨额罚款、监禁，驾驶执照也会吊销。

加拿大总理特鲁多承诺，将“增强警力的介入”，他强调边境不能一直关闭，“这场衝突必须结束”。

在加拿大抗议群众连续三个周末堵塞渥太华的街道之际，反对强制接种疫苗的抗议示威也在法国、荷兰、瑞士、澳洲等地蔓延开来。

加拿大安大略省已宣布进入紧急状态，该省的最高法院已经下令，要卡车司机不得再堵住连结加拿大温莎市和美国底特律市的大使大桥（Ambassador Bridge）。

大使桥是连接美、加两国汽车制造产业的命脉，乘载了两国逾25%的出口商品。抗议已迫使美、加两国主要汽车制造商暂停生产或减产，美方周五敦请加国动用联邦的力量，让这样堵塞贸易重要通道的情况划下句点。