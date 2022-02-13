马国政府呼吁民众不必抢购测试盒

（早报讯）马来西亚多个地区的抗原快速检测盒供应短缺，加上民众上班上学前都必须先行检测，因此许多民众急于购买检测盒。国内贸易及消费人事务部宣布，检测盒短缺的问题很快将解决，因此民众不必恐慌性抢购。

国内贸易及消费人事务部（贸消部）执法组主任阿兹曼告诉《星报》，造成抗原快速检测（ART）检测盒缺货的原因，包括奥密克戎变种毒株疫情造成马国近来冠病确诊病例激增，以及中国制造商因农历新年假期而延迟交货。

他说，“公共假期结束，经济领域、学校和教育机构重开等因素，也促使快速检测盒的需求增加。“这是因卫生部建议父母及学生经常自我检测，作为预防冠病传染的步骤之一。”

阿兹曼说，随着制造商、批发商及物流和配送公司在农历新年后重新全面运作，他预计快速检测盒即将恢复正常供应。他透露，贸消部也指示制造商立即增加生产及供应快速检测试盒给批发商及零售商，以确保这类产品的供应。

他劝请民众不必一窝蜂恐慌性购买，因根据贸消部的执法及监督统计数据，市面上至今仍有约1800万个快速检测盒。他说，贸消部今年1月1日至2月11日，只接获一起针对快速检测盒短缺的投诉。

他说，贸消部2021年9月5日便将冠病快速检测盒零售顶价设定为19.9令吉（约6.4新元），批发价16令吉。民众一旦发现任何商家的检测盒售价超过顶价，都可向政府举报。