泽连斯基邀拜登近日访基辅 白宫只字未提

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基邀请美国总统拜登在来临几天访问基辅，显示美国对面临俄罗斯入侵威胁的乌克兰的支持，将有助稳定局势。但华盛顿未提及泽连斯基的邀请。

法新社报道，泽连斯基星期天（2月13日）与拜登通了50分钟电话，乌克兰总统府过后发表声明，指泽连斯基在电话里告诉拜登，“我坚信，您在未来几天访问基辅……将发出一个强大的信号，并有助于稳定局势。”

另据路透社，美国有线电视新闻网（CNN）引述一名不愿具名的乌克兰官员说，拜登没有对泽连斯基的想法做出积极回应。

美国华府就两国领导人的通话发表的声明中并没有提到泽连斯基发出的邀请。

白宫说，拜登重申美国对乌克兰主权和领土完整的承诺，“两位领导人同意继续寻求外交和威慑手段，以应对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结的重要性。”

拜登告诉泽连斯基，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国与其盟友将采取“迅速和果断的行动”，这与他前一天对俄罗斯总统普京发表的讲话相呼应。拜登和普京2月12日的通话并没有为缓解俄乌局势取得突破。

泽连斯基对美国为乌克兰稳定运送军用物资补给表示感谢，并指出，“由于我们还不是北约组织成员，因此，唯有拥有一支强大的乌克兰军队才能保证我们国家的安全。”

俄罗斯在乌克兰边境附近部署的军力持续增加，华盛顿指俄方随时可能入侵乌克兰，但莫斯科否认将这么做。