消息指俄拟2月16日入侵乌 美高官拒确认

（早报讯）美国高级官员拒绝确认有关俄罗斯计划于周三（2月16日）入侵乌克兰的情报消息，但他们强调会分享他们已掌握的俄罗斯计划，以预防任何“突然袭击”。

路透社报道，美国国家安全顾问沙利文星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时重申，俄罗斯可能随时入侵乌克兰，总统拜登已表明将给予乌克兰支持，并会捍卫北约成员国的领土。

沙利文被问及俄罗斯会否在周三发动进攻时说：“我们无法准确预测会在哪一天，但我们已说过多次——我们正处在一个窗口期，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，展开一场大规模的军事行动。这包括本周，可能在冬奥会闭幕前发生。”

沙利文接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时则强调，“我们将保卫北约每一寸领土、捍卫《北大西洋公约》第五条款提及的每一寸领土，我们相信俄罗斯完全理解我们所传达的信息。”乌克兰并不是北约成员国。

五角大楼发言人柯比也拒绝证实俄罗斯将在周三入侵乌克兰的报道。

柯比接受“福克斯星期天新闻”访问时说：“我无法证实这些报道。”他说，俄罗斯可能在任何一天向乌克兰展开军事行动，并指这些评估是来自不同消息来源，而不仅限于内部情报，“当然还有摆在我们眼前的事实。现在，超过10万俄罗斯军人正持续部署在乌克兰边境附近。”

另一方面，乌克兰国防部星期天表示，刚从立陶宛收到了一批毒刺防空导弹系统和弹药。

同日早前，乌克兰国防部长列兹尼科夫在推特上说，另有两架飞机从美国运来约180吨弹药。他表示，到目前为止，乌克兰已收到了将近1500吨弹药，分17趟航班运抵。