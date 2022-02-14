美国出现假冠病检测站 涉欺诈盗取个资

（早报讯）美国因奥密克戎变种毒株肆虐导致确诊病例激增，民众对冠病检测的需求因此上升，但多个州政府警告，地方上出现了不少涉嫌欺诈和盗取个人数据的虚假冠病检测站。

《纽约时报》报道，最近几周，新墨西哥州、纽约州、马萨诸塞州、俄勒冈州、佛罗里达州、明尼苏达州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、科罗拉多州和华盛顿州的总检察长，相继关闭或起诉当地的一些冠病检测站。

加州总检察长邦塔在上个月发表的一份声明中说：“在全加州，涌现了许多冒牌的冠病检测站，它们的目的是盗取寻求检测者的家庭和个人数据。”

报道指这些非法冠病检测站的运营者可能想取得接受冠病检测者的个人信息，例如信用卡、驾驶执照和社会福利卡的资料，以盗窃他们的身份或进行非法的网上购物。

一些非法冠病检测站还可能声称为没有购买保险者进行冠病检测而试图向政府收取费用，或向消费者收取本应免费提供的检测费用，然后提供虚假的检测结果或完全不提供检测结果。

伊利诺伊州总检察长拉乌尔1月份也发表声明说，虚假的冠病检测站没有获得政府机构的许可证或受政府监管，并敦促人们到检测站前必须先进行查询，或尽可能到州政府赞助的冠病检测站接受检测。

美国联邦贸易委员会的网站发布了指引，指导人们如何避免被虚假冠病监测站欺骗。