纽约亚裔女子遭跟踪刺死 警方暂未把案件列为仇恨犯罪

（早报讯）美国纽约警方说，星期天（2月13日）凌晨，一名男子跟踪一名35岁亚裔女子进入曼哈顿的一栋公寓后将她刺死。

《纽约时报》报道，警方当天晚上确认，死者为李尤娜（音译，Christina Yuna Lee）。

警方早前已公布涉案男子为25岁的阿萨马德·纳什（Assamad Nash）。

根据一段监控视频，受害人在曼哈顿唐人街行走时，已被纳什紧密跟踪。迹象显示受害人并不认识纳什，进入公寓前也没有和纳什有过任何接触。

《纽约邮报》取得的这段30秒的视频显示，她在凌晨4时30分左右进入公寓，视频只拍到她在公寓内走廊的最后身影，当时男子仍跟在其身后。

邻居们听到喊叫声后报警，一名邻居表示听到有人尖叫。救援人员赶到公寓后破门而入，发现受害人倒毙在洗手间里。

纳什试图从后窗逃走但不成功，过后被警方送往医院。

法庭记录显示纳什有犯罪前科，曾被警方逮捕。纽约警方暂时没有把这起案件归类为仇恨案件。

自冠病大流行暴发以来，在美国针对亚裔的袭击案件持续增加。纽约警方去年12月的一份报告说，反亚裔袭击事件较前一年暴增了361%。今年1月，一名40岁的亚裔美国女性高慧民（Michelle Alyssa Go）在时报广场地铁月台等候时，被一名男子推入即将到站的列车前，导致她死亡。

曼哈顿周一的命案是近期发生在纽约市的又一起随机杀人案，据《纽约时报》，其中的许多行凶者患有精神疾病。