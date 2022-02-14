股神巴菲特 四股称霸股市

（早报讯）伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）首席执行官沃伦巴菲特（Warren Buffett）被全世界誉为股神绝非偶然。

综合各方资料与报道，自1965年成为首席执行官以来，他“创造”了超过7000亿美元的股东价值，并带领伯克希尔股票取得超过20％的年均回报。如果从1964年12月31日开始计算，它的投资总回报率是惊人的3800000％。

然而，根据美国证券交易委员会（SEC）的13F表格，令投资者更感到惊讶的是，巴菲特截至去年9月30日，伯克希尔哈撒韦将近3490亿美元的投资组合也只持有45只不同股票罢了，其中的约75％仅是放在区区的四只股票上，投资组合一点都不多元化。英语谚语说：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，而股神的做法却是几乎相反。

那到底巴菲特情有独钟的这四只股票又是哪四只呢？本文为你揭晓答案。

1.苹果（Apple）：市值1565亿美元（占投资资产的44.8％）

自2016年买进科技巨头苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）之后，苹果就是巴菲特的投资最爱。

根据伯克希尔哈撒韦2020年股东信中提供的资料，该公司持有超过9亿8700万股苹果股票，成本是每股34.26美元。苹果上周五闭市价是每股168.64美元。这意味着巴菲特的公司坐拥超过1218亿美元的未实现盈利。

此外，根据Statista的数据资料，从2016年至2020年，苹果每年也分四次派发介总额于2.23美元（2016年）至3.04美元（2019年）的股息。虽然今年股息较为逊色，但是也有每股0.88美元。今年单单是股息收入，伯克希尔哈撒就进账将近7亿9900万美元。

从他的投资组合来看，他显然对苹果的长期增长潜能和首席执行官蒂姆库克（Tim Cook）充满信心。而苹果的iPhone横扫全球、销量屡创新高，从iPhone到Mac到iPad，它们到目前为止也没有辜负股神的期望。

2.美国银行（Bank of America）：市值499亿美元（占投资资产的14.3％）

伯克希尔哈撒韦也持有超过10亿股的美国银行股票，平均每股成本为14.17美元。根据上周五47.92美元的收盘价，股神未实现盈利超过335亿美元。此外，美国银行一年分四次派发股息。单靠今年的每股0.84美元的年度股息，伯克希尔哈撒韦金库就进账8亿6800万美。

其实巴菲特喜欢银行股已不是什么秘密了。随着联储局将在今年多次提高利率的大环境下，美国银行将肯定受益。

另外，美国银行的数码化努力也获得了丰厚的回报。在过去三年中，该银行的数码用户增长500万户，达到4100万户。根据该行的业绩报告，去年第四季度里，该银行49％的交易就是通过在线或移动应用程序完成的。而三年前同个季度里完成的数码交易则占31％。该行曾表示，这个数码化趋势将能够让美国银行能够整合部分分行业务，降低整体开支。

3.美国运通（American Express）：市值282亿美元（占投资资产的8.1％）

众所周知，伯克希尔的投资组合自1993年以来就已持有美国运通股票。他总共持有1亿5160万股。美国运通上周五的闭市价是191.81美元，而伯克希尔的平均成本仅是每股8.49美元。这简直是超过2150％的涨幅。不仅如此，伯克希尔哈撒韦今年也有望从美国运通那儿获得每股1.72美元的股息。

有钱人知道有钱人的习惯。因此巴菲特不重押威士或万事达，而是美国运通。虽然威士和万事达似乎更为受欢迎也更普及，但是真正吸引全球富裕客户的是美国运通。这也是美国运通其长期成功的主要原因之一。因为富裕人士比较不会因为经济周期而显著改变他们的消费习惯，所以美国运通的业务会比大多数信贷机构更不容易出现负面的波动。

4.可口可乐（Coca-Cola）：244亿美元市值（占投资资产的7％）

可口可乐是伯克希尔哈撒韦投资最久的股票，持有总共4亿股。自1988年以来，可口可乐就是该公司投资组合成员。该股的成本仅是每股3.25美元。上周五收盘价为60.29美元，这意味着巴菲特的投资增长约1700％，这还不包括股息在内。

可口可乐不久前宣布的1.68美元的年度股息。伯克希尔哈撒韦今年有望从可口可乐那里获得6亿7200万美元的股息收入。别忘了可口可乐已经连续60年增加派息，这数字还会逐年越来越高。

可口可乐是个无人不晓的品牌。它的业务分布在世界各地（除了古巴和朝鲜）。因此该公司在成熟市场的稳定现金流和新兴市场业务蓬勃增长，已经让该公司成为全球‘最安全’的股票之一。

巴菲特曾经说过：“只有当你不知道自己在做什么时，多元化才是必要的。”

巴菲特虽然投资不多元化，但是他眼光独到，而且非常有耐心。在股市每日上下波动牵动人心之际，买一只股票要收个十几二十年，没有几个投资者能够真正做到。也许投资要成功，真的要像巴菲特一样，以不变应万变。

（注：美国证券交易委员会(SEC)的13F表格是一份季度报告。所有管理资产至少1亿美元的机构投资经理都必须提交该报告。该报告会披露这些公司的各个投资项目的股权。）