美国得州酒吧外遭枪击 三人死亡

（早报讯）美国警方表示，得克萨斯州南部城市拉雷多一家酒吧外星期天（2月13日）凌晨发生枪击事件，导致三名男子丧生。

警方于当天凌晨2时左右在拉雷多“TKO Sports Bar and Grill”酒吧外发现三名男子中枪，其中两名分别为21岁和25岁的男子当场死亡，另外一名21岁男子在当地一家医院因伤势过重不治。在通知近亲属之前，当局不会公布三名受害者的具体信息。

当地媒体《拉雷多晨报》报道，拉雷多警方透露，枪击事件发生在几名男子发生争执之后，22岁的嫌犯何塞·曼努埃尔·马丁内斯已被逮捕。