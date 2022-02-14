周一美市盘前疲弱 重点谈美国老字号车商通用汽车

今天重点：

今晚（2月14日）美国股市盘前全面偏低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌32.60点或0.74％，报4386.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低129.10点或0.91％，报14124.70点；道琼斯指数也跌227.30点，报34510.80。

投资者对货币收紧步伐加快，再加上对俄罗斯和乌克兰之间地缘政治紧张局势升级的担忧，本周美国股市震荡预料将持续着。本周三美国方面将发布最新零售销售数据。投资者希望从这些数字了解市场情绪。

上周五华尔街股市连续第二个交易日大幅收低，科技股领跌。标准与普尔500指数下跌85.44点，闭市报4418.64点。重量级的道琼斯指数更是猛挫503.53点，闭市报34738.06点；纳斯达克100指数也大幅退低3.07％或451.80点，以14253.84点收市。

市场一般交易员纷纷预测今年3月份将加息0.5个百分点，小幅加息25个基点的可能性微乎其微。他们也认为在年底前利率将提高到1.75％至2.00％。

美国上周五股票交易继续活跃，有134亿股易手，比过去20个交易日的平均126亿股成交量多。

盘前交易重点：

运动用品零售商安德玛（Under Armour）上周五发布业绩报告时表示，其本季度盈利率将面对到压力。管理层的这个说法让股价上周五猛挫12.5％。该股今晚盘前也继续下跌，截稿时跌0.08美元，报17.43美元。

新加坡卫生科学局今日（周一）表示，它已授予诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗临时准证。卫生科学局表示，第一批Nuvaxovid疫苗预计将在未来几个月内抵达新加坡。该股今晚盘前没有因此上升，截稿时跌3.53美元，报86.91美元。

中国医疗产品监管机构上周六也表示，已有条件批准辉瑞（Pfizer）冠病治疗药物Paxlovid。这也是中国首个获批用于治疗冠病的口服抗冠状病毒药物。但是这个消息也没有给于该股支持。今晚盘前截稿时跌0.70美元，闭市报50.08美元。

中国乘用车协会（CPCA）今天表示，美国电动汽车制造商特斯拉（Tesla）1月份售出5万9845辆中国制造的电动汽车，环比下降15.5％。这个消息让特斯拉股票今晚盘前下跌21.00美元，截稿时报839.00美元。

Twitter之前发布的第四季度盈利低过市场预测，可能是导致美国股神（Cathie Wood）的基金上周五再次抛售7万1418股Twitter股票的原因。这项交易总值约255万美元。Twitter股票今晚盘前继续偏低走势，截稿时跌0.63美元，报35.21美元。

上周摩根士丹利（Morgan Stanley）调低对通用汽车（General Motors）的评级，造成该股上周二猛挫超过7％，以去年9月以来的最低点收市。虽然接下来几天该股尝试收回失地，但是有心无力。下文我们就看看通用汽车为什么这么疲弱。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股股价全部下跌。

尽管通用汽车多次公开表示要朝电动汽车方面发展，但是在刚刚结束的第四季度里，通用汽车仅交出了区区26辆电动汽车。（路透社）

通用汽车（General Motors）（纽约股票交易所，股票代码：GM）

（早报讯）对于通用汽车来说，这一、两年里走得真的不是一帆风顺。在2020年的3、4月间，通用汽车的股价曾低到每股18美元。到今年初，通用汽车的股价一度又飙升超过65美元，上周五却又退到每股48.83美元，坐山车式的走势，令投资者昏头转向。

如果以每股50美元的交易价计算，通用汽车市值为710亿美元水平左右。而其2021年的营业额则是1270亿美元，这是特斯拉（Tesla）营业额的2.5倍，但是其市值却只是特斯拉的十分之一。

市场对这两只股的分歧为什么这么大？这次我们就重点谈谈通用汽车吧。

尽管通用汽车多次公开表示要朝电动汽车方面发展，但是在刚刚结束的第四季度里，通用汽车仅交出了区区26辆电动汽车。

虽然目前它仍在规划价值70亿美元的电动汽车工厂，其首席执行官巴拉（Mary Barra）也乘坐过一辆自动雪佛兰（Chevrolet），展示给投资者看通用汽车的电动能力，但是华尔街似乎已经没有耐心了。

通用汽车的股票不仅输给了特斯拉。它也给福特汽车追上了。而且福特近期来势汹汹，其市值也几乎与通用汽车旗鼓相当。福特在第四季度已经交出了8300辆Mustang Mach-E电动汽车。它的电动F-150也将比通用汽车的电动Silverado提前一年上市。

在福特积极为属下畅销车型推出电动版本的当儿，喜欢筹划的巴拉却是还在继续为电动汽车业务继续筹划着。虽然她计划在2025年之前推出30款电动车型，但是这阵子她却忙着签署购买电池组件的协议。她也正在构建一个名为Ultium的通用汽车电动平台。

巴拉最近更是计划向她的客户出售汽车保险。她也计划推出一个名为CarBravo的通用二手车在线市场。

在今年1月份的业绩报告电话会议上，巴拉曾向投资者与股东承诺，通用汽车今年将取得更高的盈利，并在2023年销售40万辆电动汽车，同时把今年的整体产量提高20％至25％。但是问题是，投资者已经厌倦口头上计划。他们想要到实际的表现。

老实说，投资者已经觉得这个老牌汽车公司似乎已经“过时”。所以自今年初以来，该股票就已经下跌了超过20％。这是市场发出的明确讯息：不要告诉我你要做什么，让我看看你做了什么。

开年至今，由于加拿大卡车司机对口罩的抗议，造成通用汽车公司不得不减产；它与墨西哥工会的友好关系也受到抨击，而这又是其盈利的主要来源地。

另外，通用汽车的经销商网络继续面对问题，对难以存货的车辆收取高于标价的费用等，负面新闻接二连三。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师乔纳斯（Adam Jonas）最近就下调对通用汽车的评级，将其目标价从原本的75美元下调至55美元。

虽然在Tipranks的15位分析师当中，10给于该股“买入”的评级，五名给于“持守”评级，一年期限平均目标价为74.27美元，但是投资者从通用汽车业绩报告中确实是看不到什么实际成绩。

也许特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）说的是对的。成立一家全新的公司比扭转一家老公司更容易。而且要制造电动和自动驾驶汽车的公司，要的其实不是制造商，而是个科学家。