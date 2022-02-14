乌大使澄清放弃加入北约之说

（早报讯）乌克兰驻英国大使普赖斯泰科周一（2月14日）澄清他早前接受英国广播公司（BBC）访问时涉及北约的讲话。BBC早前引述他的话报道，为避免和俄罗斯发生战争，乌克兰可能得放弃申请加入北约。这相当于乌克兰向俄罗斯做出巨大的让步。

总统府强调加入北约是优先事项

另据路透社报道，同日稍后，乌克兰总统泽连斯基的发言人对普赖斯泰科（Vadym Prystaiko）的谈话作出回应。泽连斯基的发言人说，加入北约和欧盟绝对是乌克兰的优先事项。

普赖斯泰科过后表示，BBC早前的报道是一场误会，他说：“我们没有推迟加入北约的计划，我们现在还不是北约成员，所以我们必须有其他方案，比如同英国和美国达成某些双边协议。”他表示，除了北约，乌克兰政府还希望能通过其他安排来确保乌克兰能够安然渡过当前的危机。

当BBC记者再次问普赖斯泰科，乌克兰有无改变要成为北约成员国的计划时，他说：“没有。”

俄罗斯总统普京坚决反对乌克兰加入北约。

普京去年12月在俄南部海滨城市索契与到访的希腊总理米佐塔基斯举行会谈。普京在会谈后的联合记者会上说，俄方多次公开表示，绝不接受北约通过乌克兰向东扩张，这是涉及俄中长期安全及战略未来的问题。每个国家都有权选择最可取的方式维护自身安全，但这种方式不能侵犯其他国家的利益、危害其他国家的安全。

普京表示，过去几十年中，尽管俄方坚决反对，但北约的军事设施仍然不断逼近俄边界，包括在波兰和罗马尼亚部署MK-41导弹防御系统。俄方完全有理由相信，若乌克兰加入北约，同样的事情会在乌克兰发生。俄方对此不能不表示担忧，但西方国家在北约东扩问题上对俄罗斯的利益置若罔闻。