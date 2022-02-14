传面簿母公司Meta周二做大宣布

（早报讯）面簿（Facebook）母公司Meta Platforms明天将召开公司全体会议，详细说明元宇宙计划详情。消息说，Meta也将会在这个会议上做出大宣布。

根据网站The Information消息，Meta两名现任员工称，Meta Platforms呼吁员工出席明天（2月15日）举行的全体会议，其中一名员工还表示，到时公司会发布一项重大公告。

其中一位知情人士表示，Instagram的首席运营官奥索夫斯基（Justin Osofsky）在Meta内部系统的一篇贴文中写道，该公司计划提供更多关于如何构建元宇宙的信息，内容将涵盖产品和元宇宙文化。元宇宙是一种‘沉浸式’的Intrenet，人们可以佩戴Meta耳机在虚拟现实环境中进行交流。

这次会议是在Meta股价在本月3日暴跌后，首个让投资者可能寻找到与Meta业务相关的‘蛛丝马迹’的活动。当时Meta还报告，包括虚拟现实和“增强现实”在内的元宇宙实验室部门，共呈报了33亿美元的运营亏损。

这个消息传出后，Meta股票似乎回稳，截稿时报219.81，微起0.26美元。目前该股已达到近52周来的低点，股价跌了约三分之一。其52周低点是上周五的218.77美元。