花旗首席执行官加薪32％ 仍少于同行

（早报讯）花旗集团（Citigroup）在委任弗雷泽（Jane Fraser）为集团首席执行官后，即刻将她的薪酬提高32％。

花旗集团是在隔夜（周一）公开披露，弗雷泽去年的全年薪酬是2250万美元，比她前年担任该行行长兼消费者业务主管的薪酬高出31.6％。

该行董事会说，弗雷泽有能力制定一套明确的优先事项，能够协助长期股东增值。这是决定增加薪酬的主要原因。弗雷泽在2020年的年报酬是1710万美元。

弗雷泽是于去年2月正式掌舵的。（花旗集团提供）

花旗集团是在2020年宣布弗雷泽为接班人的消息。她是继科尔巴特（Mike Corbat）之后的新任首席执行官，于去年2月正式掌舵。她的任务是简化银行的结构，让银行的盈利能力能与竞争对手并驾齐驱。

前年冠病疫情打击到花旗集团的利润，当时花旗集团就将科尔巴特最后一年的工资削减了21％至1900万美元。

虽然弗雷泽的薪酬升幅显著，羡煞一般旁人，但是与其他大银行、更有经验的首席执行官的薪酬相比，其实她的薪酬是相对低的。

例如之前公开过的摩根大通（JPMorgan Chase）一号人物戴蒙（Jamie Dimon），去年的年薪酬是3450万美元；高盛集团（Goldman Sachs）首席执行官所罗门（David Solomon）和摩根士丹利（Morgan Stanley）首席执行官戈尔曼（James Gorman）年薪都是3500万美元；而美国银行（Bank of America）的首席执行官莫伊尼汉（Brian Moynihan）年薪则是3200万美元。