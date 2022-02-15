军方拒派非政治代表 缅甸将缺席亚细安外长会议

（早报讯）缅甸军政府决定不派非政治代表出席亚细安外长非正式会议，并对该组织把缅甸外长温纳貌伦排除在此次会议外表示“遗憾”。

法新社报道，缅甸外长非正式会议将在2月16日和17日（周三和周四）在柬埔寨金边举行。

柬埔寨是今年的亚细安轮值主席国。这是柬埔寨接棒为轮值主席国后主办的首场亚细安高级别会议。会议原订1月召开，但因多国外长无法出席而延期。外界普遍认为，会议其实是因亚细安成员国无法就如何推进缅甸和平进程达成共识才被迫挪后。

柬埔寨外交部发言人2月3日表示，鉴于缅甸军政府“在落实五点共识方面缺乏进展”，亚细安决定不邀请温纳貌伦出席亚细安外长会议，并要求缅甸改派一非政治代表出席。

缅甸外交部14日发表声明说，由于缅甸军政府任命的外长温纳貌伦不受邀参加亚细安外长会议，缅甸无法参与也未能指派非政治代表出席该会议，“是不可避免的事”。

缅甸外交部还指责未具名的亚细安成员国仍然坚持去年通过的“单方面决定”，即禁止缅甸国家管理委员会主席敏昂莱出席亚细安领导人峰会。

2021年2月1日缅甸军方发动政变后，同年4月，亚细安成员国与敏昂莱在印度尼西亚首都雅加达召开亚细安特别峰会，就化解缅甸政治危机达成了五点共识。缅甸军方同意停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援和允许亚细安特使访问缅甸。

2021年10月15日，亚细安外长召开特别会议，决定不邀请敏昂莱出席同年11月举行的亚细安峰会，改而邀请缅甸派一非政治代表出席峰会，理由是敏昂莱与亚细安成员国就推动缅甸和平进程达成的五点共识未取得任何进展。

但缅甸还是缺席了2021年11月的亚细安峰会，缅甸军方指亚细安无视其领导人，并拒绝派非政治代表出席峰会。