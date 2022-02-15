冬海股票隔夜猛挫 接下来何去何从

（早报讯）冬海（Sea Limited）股票隔夜（2月14日）猛挫。在开市的首个小时的交易里就直线暴跌19.7％，全日走势疲软，最后以18.4％的跌幅结束一日的交易。

冬海疲弱走势主要是因为印度政府禁止下载冬海的Garena Free Fire游戏。印度政府是因为游戏代码的安全问题发出上述禁止令。而Free Fire约占冬海游戏收入的10％，因此市场对这个消息感到紧张。

在印度禁止冬海大型游戏Free Fire后，冬海股票在纽约股市收盘时共下跌29.11美元，闭市报129.17美元。这个收市价比该股在去年10月19日创下的高峰少了整整65％。不过该股在盘后交易有缓和迹象，微起1.83美元，报131.00美元。

在冬海股价大幅度下跌之际，有人害怕而退场，有人却趁低进场吸购。美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）就是其一。根据彭博汇编的公司每日交易数据，凯西伍德属下的投资基金隔夜进场吸购超过14万5000股冬海股票。

自今年年初以来，凯西伍德的方舟基金就一直在增持冬海股票。尤其是在本月，其购买频率更是有所增加。彭博汇编的数据显示，在2月份里，她的方舟基金几乎每天都在购买冬海股票。

针对冬海业务，一些分析师将游戏收入放缓、用户增长放缓和电子商务业务压力等，列为拖累冬海股价的原因之一。而这次印度出于安全考虑，禁止54款应用程序，包括冬海的Free Fire，只有再加重其股价下跌的压力。

因此各个银行最近都降低了该股的目标价和评级。例如：摩根大通（JPMorgan Chase）刚刚在周一发布将冬海目标价从420.00美元下调至250.00美元；高盛集团（Goldman Sachs）在上个月底也将冬海的目标价从460.00美元下调至300.00美元；在同个月份里，美国银行（Bank of America）也将冬海的目标价从385.00美元下调至287.00美元。

虽然上述多家银行对冬海的目标价都接二连三调低，但是从这些目标价来看，该股似乎还是有潜能从目前价位翻倍的。