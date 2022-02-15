滴滴出行大裁员 每五人就有一人被裁

（早报讯）中国媒体《晚邮报》周一（2月14日）报道称，中国网约车巨头滴滴出行（Didi Global）即将展开传闻已久的裁员计划。一位滴滴员工表示，该计划将很快实施，裁员通知将于2月底完成。裁员比例因部门而异。整体裁员比例保持在20％，运营和业务部门裁减20％。

消息说，在1月中旬，滴滴出行就已经开始属下R-Lab的裁员行动。R-Lab成立于2017年，主要负责食品配送，但也曾探索小巴的业务。现在R-Lab已经完全取消了国内的业务，其国际外卖技术团队也并入滴滴出行的国际部门。

据该报称，滴滴出行现在已经启动了几乎覆盖整个公司的裁员计划。近日，该公司网约车、两轮车和货运业务的负责人都已经接到了裁员通知。

不过其国际部没有受到裁员的影响。该部门目前还在招聘中。知情人士认为，虽然滴滴出行的国内应用平台无法接受新用户，导致市场份额下降，但滴滴出行还是可以继续开拓国际市场的。

滴滴出行的‘自主运营部门’也没有裁员。这个部门是在2019年业务分拆后成为独立子公司的，也是滴滴出行最‘独立’的部门之一。

至于滴滴出行的业务，截至2022年1月，它的平台日均订单量约为2000万单，比该公司上市招股说明书披露的2500万单低了五分之一。滴滴出行在网约车市场的占有率也从近90％下降到70％。

其实自滴滴出行去年6月在纽约上市以来，该公司就一直受到中国和美国的一系列监管措施打击，造成滴滴的股价在短短六个月的交易中下跌了62％，约420亿美元（568亿新元）的市值随之蒸发，之后又宣布将从美市退出。但是这次裁员消息传开后，该股隔夜不但没有下跌，反而上升7.27%，闭市报4.28美元。也许在业绩退步之际，减少成本是件令股东开心的事情吧。