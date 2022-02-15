周二美市盘前显著回弹 重点谈Spotify跌破IPO价格

今天美国股市重点：

（早报讯）今晚（2月15日）美国股市盘前全面回弹，科技股领升。至8时25分截稿时，标准与普尔500指数期货上升69.40点或1.58％，报4471.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货大幅上升303.20点或2.12％，报14571.80点；道琼斯指数也攀高426.40点，报34992.60。

虽然美国要关闭在乌克兰首都的基辅大使馆，使酝酿中的地缘政治紧张局势升温，但是股市在很大程度上已经从大幅抛售中恢复过来。

美国股市隔夜小幅收低，科技股止跌回稳。标准与普尔500指数隔夜微跌16.97点，闭市报4401.67点。重量级的道琼斯指数下跌171.89点，闭市报34566.17点；纳斯达克100指数则微起0.10％或14.76点，以14268.59点收市。

美国股票交易所隔夜交易较为淡静。全日成交量是113亿2000万股，比过去20个交易日的平均126亿7000万股成交量少。

盘前交易重点：

●辉瑞（Pfizer）股价隔夜（周一）下跌1.9％，其他冠病疫苗制造商股价也全部偏低。莫德纳（Moderna）下跌11.7％，强生（Johnson & Johnson）下跌1.3％。诺瓦瓦克斯（Novavax）隔夜向瑞士药品监管机构提交了冠病疫苗的申请。虽然这是个好事，但是该公司股价也跟着大盘下跌11.4％。今晚盘前疫苗股开始回稳。

●印度政府禁止下载冬海（Sea）的Garena Free Fire游戏，造成冬海股票隔夜猛挫18.4％。今晚盘前该股回稳，截稿时起4.83美元，报134.00美元。

●杰富瑞（Jefferies）把摩根大通（JPMorgan Chase）的目标价从180美元下调至155美元。该股在隔夜交易中下跌1.6％至151.50美元。不过今晚盘前该股回升2.02美元，截稿时报154.51美元。

●面簿（Facebook）母公司Meta Platforms今晚将召开公司全体会议，详细说明元宇宙计划详情。消息说，Meta也将会在这个会议上做出大宣布。该股盘前起4.39美元，截稿时报222.09美元。

●全球音频流媒体Spotify Technology最近负面新闻连连。以致它现在的股价已经比年度高点低了足足50％。下文我们就看看已经半价的Spotify是否适合吸购。

●盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、Virgin Galactic、英伟达（NVIDIA）、Palantir Technologies和Carnival Corp。截稿时，这些活跃股股价全部上升。

尽管抵制事件出现，Spotify的用户并没有任何流失。根据Sensor Tower的数据，Spotify最近甚至出现最强劲的每日下载活动。（路透社）

Spotify Technology

（纽约股票交易所，股票代码：SPOT）

Spotify跌破IPO价格：是时候进场买了吗？

2018年4月，全球音频流媒体公司Spotify Technology通过直接上市（Direct Listing）以每股165.90美元，也就是略低过300亿美元的市值进入公开市场。从那时起，Spotify的月活跃用户总数增长了155％，用户流失率稳步下降，年度毛盈利也增长了超过两倍。但是该股上周五却以161.93美元收市。

最近的一连串负面新闻，将该股价推低至比上市价还低，也比其年度高点低了50％，令投资者忍不住问，最近的波动是否是个买入机会。现在就让我们来看看。

Spotify也经常出现在新闻中。上个月，流行艺术家尼尔杨（Neil Young）在一封已被删除的信中，要求他的唱片公司将他所有音乐从Spotify平台上删除，原因是：Spotify“传播有关疫苗的虚假信息”。消息传出后，又有另外两位艺人也纷纷效仿，删除了他们的内容。

它在这阵子一直都受到艺人抵制。Bob Dylan、Taylor Swift、Jay Z和Coldplay都比Neil Young有更多粉丝，他们都曾暂时从Spotify中撤出他们的作品。不过有趣的是，每一次抵制时，Spotify的用户增长几乎是没有出现任何变化的。

在Spotify最新的季度电话会议中，首席执行官艾克（Daniel Ek）表示，尽管抵制事件出现，该公司的用户并没有任何流失。根据Sensor Tower的数据，Spotify最近甚至出现最强劲的每日下载活动。

根据今年2月2日发表的业绩报告，在印度和印度尼西亚等国际市场的大力采用的带动下，Spotify的月活跃用户总数（简称：MAU）比任何季度都来得多。Spotify上个季度增加了2500万个MAU，使总用户数额达到4亿零600万户，同比增加了18％。

在这种强劲的用户增长支持下，Spotify总营业额同比增长24％，超越了公司自己之前的预测。在其优质（Premium）客户当中，Spotify还在这个成熟的市场上提高了用户月费，使得这组用户的平均收入同比增长3％。

最令人兴奋的是Spotify广告方面的业务。其广告收入同比增长了40％，占总营业额的15％，是该公司有史以来的最高的百分比。

在Spotify稳步扩大的用户基础，以及快速增长的广告业务的基础上，Spotify整体业绩有望继续取得稳健增长。

在Tipranks的23名分析师当中，16名给予该股“买入”的评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价为246.55美元。