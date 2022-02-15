超级富豪马斯克捐近60亿 为慈善？为减税？

（早报讯）全球超级富豪电动汽车特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）说，他在去年11月将价值近60亿美元（约81亿新元）的特斯拉股票捐赠给慈善机构。

根据彭博社，马斯克提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，马斯克是在去年11月19日至11月29日间，捐赠了超过500万股特斯拉股票。根据当天的特斯拉股票平均价格，这份“礼物”价值约57亿美元，是史上最大的慈善捐款之一。这个捐款过程涉及一个信托，不过有关文件中没有提到信托的名字或是受益的慈善机构的名称。

马斯克最近与包括桑德斯（Bernie Sanders）和沃伦（Elizabeth Warren）在内的政界人物，就不平等和潜在的财富征税进行口水战。当时，联合国的粮食援助部门负责人说，像马斯克这样的亿万富翁应该为解决世界饥饿“立即行动起来，一次性地”做出贡献。而马斯克回应，如果联合国能够证明它有助于解决世界饥饿问题，他就会出售股票，做出贡献。

虽说是做善事，马斯克去年给慈善机构的大手笔礼物，其实对减少马斯克声称的美国历史上最大的税收是有帮助的。马斯克就曾多次公开高调喊话，他是2021年缴付最多联邦税的人，缴税额达惊人数字110亿美元。

原因是马斯克去年12月开始通过行使期权，以每股6.24美元购买特斯拉股票。美国政府将以特斯拉的股票市值，扣除买进价（即每股6.24美元），剩余的盈利数额将被征税。据了解，这笔数目相当于一个拥有235亿美元固定收入的人得缴交的税款，数目之庞大非一般。