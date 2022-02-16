美国政府定期检测不接种疫苗联邦雇员 每月费用可观

（早报讯）美国官员说，如果上诉法院不撤回禁止总统拜登强制政府员工接种冠病疫苗的命令，美国政府每月得为没有接种疫苗的员工进行冠病检测的费用可能高达2200万美元（约2962万新元）。

路透社报道，美国司法部周一（2月14日）援引白宫行政管理与预算局（OMB）副局长米勒的一份声明说，如果拜登无法行使强制接种疫苗命令，将使政府在多方面蒙受损失。

米勒在这份志期1月28日的声明中表示，虽然大多数联邦政府文职员工已完成疫苗接种，但仍有数以十万计的员工没有接种疫苗。他说，政府每月招聘约2万名员工，而政府现在不能要求这些员工接种疫苗。

去年9月，拜登签署一项行政命令，规定约350万名政府员工在11月22日前接种疫苗，除非他们能提供宗教或健康豁免理由。违反规定者将面临纪律处分或被开除。

得克萨斯州一名法官在今年1月21日裁定拜登不能要求联邦雇员接种冠病疫苗，并阻止美国政府对不遵守接种疫苗规定的雇员进行纪律处分。

根据米勒的声明，截至1月21日，约2%的联邦文职人员“既没有确认他们已完成疫苗接种，也没有提交豁免接种疫苗的申请”。

依照美国政府的工作场所防疫标准作业程序，未接种疫苗的联邦雇员必须定期提交冠病检测结果。

米勒说，纳税人得为这些检测买单，并指每月的检测费用可能介于1100万至2200万美元，相当于每季度3300万至6500万美元。