世行：新兴经济体面临金融脆弱性风险

（早报讯）世界银行警告，冠病疫情和非透明债务正加剧新兴经济体面临的金融脆弱性风险，发达经济体应以谨慎方式退出大规模刺激政策，避免引发全球动荡。

世行周二（2月15日）发布的2022年世界发展报告《金融为公平复苏护航》指出，各国政府应对冠病疫情的措施包括向家庭提供现金补助、为企业提供信用担保、放宽流动性、向私营部门提供还款宽限期、对诸多金融机构实行会计和监管宽容政策等。

这些行动一定程度上缓解了疫情的经济和社会影响，但也造成多种风险上升，包括公共部门过度负债、金融脆弱性增加以及透明度普遍下降等。

报告建议，各国政府应及早发现重大金融风险，关注各国经济政策的相互依存性；对困境资产进行积极主动的管理，避免削弱复苏前景并造成不确定性；扩大金融服务普惠性，利用数字金融培育新的经济机会。

报告指出，新兴经济体需要关注构建更健康的金融部门，重建应对冲击的资金缓冲。

报告同时敦促发达经济体以谨慎方式退出大规模刺激政策，避免引发全球动荡。在缩减央行资产负债表的同时，发达经济体还应调整资产结构，增加期限较短的资产，支持构成全球供应链主干的中小企业。

世行行长马尔帕斯指出，受金融脆弱性影响，通胀危机和利率上升危机存在蔓延风险。全球金融环境趋紧，以及许多新兴经济体债务市场疲软，正在抑制复苏。

马尔帕斯说，各国须要提升信贷的普惠性，以增长为导向配置资本，创造就业机会。