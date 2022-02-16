路易威登宣布起价 爱马仕古驰料将有动作

（早报讯）全球最大奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）隔夜（周二）宣布，由于制造和运输成本上升，路易威登将从今日（2月16日）起，率先调高全球价格。它也是今年首个调高价钱的主要奢侈品牌之一。

而超奢华品牌爱马仕（Hermes），以及古驰（Gucci）的母公司开云集团（Kering）于本周公布业绩报告时，预料也将会显著调整全面零售价，把奢侈品价格进一步推高。

根据路透社报道，中国社交媒体平台小红书上的博主预测，开云集团的盈利主要源自古驰，而古驰的价格预料会最早在本周五开始涨价。古驰的小号Marmont单肩包目前售价约2600美元，预计将上涨3％左右，而古驰其他配饰可能会上涨10％至15％。

该报道也说，小红书网站的用户经常引用时尚品牌的销售人员提供的资料，而且预测价格上涨的记录相当准确。

因为冠病疫情而被困在家里数月，甚至上年之后，消费者在摆脱封锁的当儿，也急于把钱花在奢侈时装和配饰上。因此这些奢侈品牌就充分利用这个有利的“窗口”调高价钱。

据小红书网站称，开云集团旗下的巴黎世家（Balenciaga）已于今年1月初提高在中国的零售价。例如，该品牌弯曲的小号和特小号沙漏手袋（Curvy Hourglass Handbags）的价格就分别上涨了3.5％和4％，至1万7500人民币和1万1550人民币（约2762美元和1823美元，或3730新元和2462新元）。

因为开云集团将在本周四发布年度业绩，此时正属明感时段，因此开云集团没有对此报道置评。

不过，根据路透社报道，爱马仕说，它可能会在周五公布业绩时，谈到属下产品的价格事项，但是否认该公司已经在上个月将价格调高了3％至10％。

爱马仕的Birkin包包是许多女人都想拥有的。（路透社）

去年，香奈儿（Chanel）也将一些最受追捧的手袋价格提高了3次。例如其小型经典手袋现在的价格约8200美元，比2019年的价格高出整60％。

汇丰银行预测，古驰去年庆祝成立100周年，间中的促销活动非常成功。因此，开云集团第四季度的销售额预料将增长20％。爱马仕的销售额则预计将增长12％。