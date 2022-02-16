穿着鞋把脚放列车座位上 韩总统候选人尹锡悦遭批

（早报讯）韩国最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦网络照片惹争议。照片中，尹锡悦穿着鞋子把脚放在火车座位上，被批缺乏公共礼仪和礼貌。

韩联社报道，这张照片是尹锡悦2月12日乘坐“无穷花”号列车前往湖南地区途中拍摄的。尹锡悦的助理李俊锡在面簿上载这张照片的主要目的，是想展示这位候选人乘坐列车走访韩国西南部湖南地区的一幕。岂料，照片弄巧反拙，引来大批网民批评。

图片显示，尹锡悦穿着鞋子把腿伸到对面的座位上。这种行为在韩国被认为是不礼貌的，对社会的不尊重，特别是在公共场所。

在许多人指出尹的行为不妥后，李俊锡后来删除了照片，但这张照片已经在互联网上疯传。

韩国执政党共同民主党抨击了尹锡悦的行为，指这凸显了尹不关心他人的个性。执政党总统候选人李在明选举对策委员会首席发言人赵承来13日表示，这是公共座位，尹锡悦既没有对他人的关怀，也没有市民意识、公共道德。

随着争议扩大，尹锡悦随后出来灭火。《韩民族日报》报道，尹锡悦解释称，自己由于长时间走动，腿部出现轻微痉挛，在向参谋们请求谅解后，暂时抬起了腿。

不过，网友似乎不买账，对尹锡悦的批评并没有停止。有网友更是认为他没有公共意识，批评说，“这么没有公共意识的人说要领导国家？”

韩国将于3月9日举行总统选举，选情进入白热化阶段。民调机构韩国盖洛普2月11日发布的总统人选支持率调查结果显示，李在明的支持率为36%；尹锡悦的支持率为37%，两人势均力敌，差距之小为历届选举少见。