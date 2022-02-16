周三美市盘前持平 重点谈元宇宙股Roblox

今天重点：

今晚（2月16日）美国股市盘前向横摆。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.20点或0.05％，报4468.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微起5.10点或0.03％，报14625.90点；道琼斯指数则跌31.30点，报34957.50。

由于俄乌边境紧张局势放缓，美国股市隔夜全面回升，科技股升幅领先。标准与普尔500指数隔夜起69.40点，闭市报4471.07点。重量级的道琼斯指数大幅起422.67点，闭市报34988.84点；纳斯达克100指数更是攀高2.47％或352.22点，以14620.82点收市。

华尔街分析师都开玩笑说：现在的股市简直是由俄罗斯总统普京和美国联储局主席鲍威尔在左右。

第四季度业绩报告季节将进入最后一个阶段。标准与普尔500指数成份股中，已经有370家已发布财报。根据Refinitiv的初步统计，其中的78.1％业绩都超过了分析师的预测。

美国股票交易所隔夜交易较为淡静。全日成交量是106亿3000万股，比过去20个交易日的平均126亿股成交量少。

Roblox（纽约股票交易所，股票代码：RBLX）

如果对元宇宙有兴趣的，肯定听说过Roblox。在去年3月10日开始在纳斯达克股市挂牌的Roblox，在一上市后，股价即从约70美元飙涨，八个月里翻倍到去年11月中的140美元水平，直至这回科技股受打压才跟着大盘一起下跌。

现在几乎是半价的Roblox值得买了吗？

Roblox是一家属于元宇宙的纯游戏公司。它也是一个深受年轻朋友欢迎的游戏平台。根据隔夜发布的业绩，Roblox日均活跃用户虽然增长33％至4950万户，但仍略低于分析师热切期盼的5050万户。其大部分增长来自亚洲、拉丁美洲和欧洲的国家。

不过，值得注意的是，以前原本一半的用户年龄都在13岁或以下的，现在却首次出现超过一半的用户群超过13岁了。这显示该公司在扩大客户年龄层方面的努力似乎已经凑效。

不仅如此，去年平均每日活跃用户有4550万户，比一年前的3260万增长40％。在截至去年12月底的年度里，用户花在平台的时间达414亿小时，比去年同期的306亿小时增加了35％。

但是，因为没有达到市场的期待，该股在宣布业绩后就在隔夜盘后退低。今晚盘前该股也下跌15.33％至截稿时的62.06美元。难怪其首席执行官巴斯祖基（David Baszucki）敦促投资者，要从“长远的角度来看”Roblox这家游戏平台公司。

的确，Roblox的吸引力在于其平台上有许多游戏，提供了虚拟世界，即元宇宙似的游戏环境，让用户可以在其中互动。数百万名年轻人足不出户就在Roblox世界里进行社交活动。而且最新季度的业绩也显示，该平台已经“跟着用户一起成长”，其用户年龄也跟着提高。

为了能够留住逐渐长大的用户，以及吸引13岁或以上的用户群，Roblox更是尝试推出许多青少年的活动。例如最近Roblox就邀请了音乐明星大卫·库塔（David Guetta），在Roblox中以数码化身的形式表演。该活动只是Roblox近期内举办的一系列活动中之一，过去也举办过Ava Max、Why Don't We、Royal Blood和21 Pilots等音乐会。

Roblox的大部分收入是来自用户购买其数码货币Robux。因此让用户继续留在平台上玩游戏、买卖是很重要的。Roblox最近就与滑板和服装公司Vans签署了协议创建“Vans World”，让用户能够在平台为自己的数码化身购买Vans的数码产品。

在第一个月里，“Vans World”就吸引了4000万人次访问。Roblox显示它有能力将元宇宙“货币化”。Roblox在托管这些品牌的数码产品方面的经验，将是该公司在元宇宙发展的优势所在。

元宇宙是否会成为我们生活的一部分，只有时间才能证明。但对于那些相信元宇宙绝对是科技发展的下一步，那Roblox确实可能成为这个领域的赢家之一。

在Tipranks的10名分析师当中，七名给予该股“买入”的评级，两名给予“持守”评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价为103.89美元。