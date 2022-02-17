因应乌克兰当前局势 G7拟本周末在德国召开紧急外长会议

日本媒体报道，七国集团（G7）正打算本周末在德国慕尼黑召开紧急外长会议，就当前乌克兰局势展开磋商。

日本共同社昨天（2月16日）引述多名消息人士透露，G7正协调本周末在德国慕尼黑召开紧急外长会议，围绕俄罗斯军事入侵忧虑升温的乌克兰局势展开磋商，确认团结应对的方针。日本正探讨由外长林芳正出席。

德国是今年G7轮值主席国，将于本月18至20日在慕尼黑举行欧美各国首脑等出席的慕尼黑安全会议。德国判断配合该会议集聚G7外长可行，正最终商定召开外长会议的日程。

除出席会议外，林芳正还有意与各国外长等举行单独会谈，讨论缓解乌克兰紧张局势的办法。美英两国等已警告称若俄罗斯入侵乌克兰将发动对俄制裁，可能还将共商具体措施。

林芳正昨天在众院预算委员会小组会上就乌克兰局势强调，无法预判的情况持续，正抱着关切予以关注。关于制裁，他重申，将寻求通过外交谈判解决，但假设俄罗斯入侵乌克兰成为现实，将与G7携手发动包括制裁在内等措施应对。

日本政府已表明支持乌克兰主权与领土完整、不允许通过实力改变现状的立场。

围绕乌克兰紧张局势，日本首相岸田文雄昨晚与英国首相约翰逊通电话。双方就支持乌克兰主权与领土完整、不允许俄罗斯凭借实力改变现状的方针达成共识。岸田文雄在通话向媒体透露，希望与以七国集团（G7）为首的国际社会携手妥善应对乌克兰局势。