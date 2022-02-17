法国外长称恢复伊朗核协议决定指日可待

法国外交部长勒德里昂周三（2月16日）说，恢复伊朗2015年核协议的决定已指日可期，现在就由伊朗作出政治选择，而伊朗则呼吁西方大国要“务实”。

据路透社报道，在中断10天后，伊朗和美国上周恢复核协议的间接会谈，核协议其他缔约国英国、中国、法国、德国和俄罗斯等官员在美伊两方之间牵线，寻求缩小立场歧异。

按照西方国家外交官先前的期望，如今应该已取得突破，但实况是一些棘手问题仍未解决。伊朗已表明不接受西方大国设定的任何最后期限。

法国外交部长勒德里昂告诉议会，核协议谈判已到了关键阶段，几天内就会做出决定，西方大国、俄罗斯和中国对协议大致内容达成共识。

勒德里昂说：“伊朗人需要做出政治决定。他们要么在未来几天引发一场严重危机，要么接受尊重各方利益的协议。”

伊朗首席核谈判代表阿里巴格里发推文回应时，呼吁西方大国 要“现实一点，避免顽固不化，同时要吸取过去四年的教训。现在是他们做出严肃决定的时候了。”

他在推特上说：“经过几周的密集会谈，我们比以往任何时候更接近于达成协议，但未达成共识前，一切都还说不准。”

追踪谈判的几个消息来源称，未来几天将决定协议能否恢复的关键。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。

2018年5月，美国单方面退出协议并恢复制裁，而伊朗自2019年逐步中止履行协议部分条款。