美股神巴菲特老搭档芒格批美中交恶是犯傻

美国“股神”巴菲特的长期生意伙伴芒格（Charlie Munger）周三（2月16日）认为，美国和中国的紧张关系升级是“极其愚蠢”的事。

据路透社报道，98岁的芒格在Daily Journal Corp年度会议发表上述看法。他是Daily Journal董事长，但其更令人熟知的身份，是1978年以来担任巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）集团的副董事长。

芒格长期看好中国市场，带头推动伯克希尔投资中国电动汽车制造商比亚迪，日前还将Daily Journal在中国电商巨头阿里巴巴集团的持股翻倍。

在被问及来自中国的政治压力时，芒格说，中美关系最近恶化并不是因为两国政府体制不同，也不是因为一个国家在某些方面做得比另一个国家好。

他说：“我们希望中国和美国能更好地相处。想想中国和美国让双方的紧张关系升温是多么愚蠢的事……他们应该像我们，我们也应该像他们。”

芒格还对加密货币提出批评，指他希望从一开始就禁止加密货币。他说：“我为自己避免沾染它感到自豪。它就像某种性病。我对它完全不屑一顾。有些人认为这是一种现代化，他们欢迎这种在勒索、绑架和逃税方面非常有用的货币。”

芒格还预测，持有苹果公司、谷歌母公司Alphabet Inc和微软股票的伯克希尔50年后将会“非常强大”。

