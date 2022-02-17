巴西里约州暴雨遇难者增至94人

巴西里约热内卢州消防部门昨天（2月16日）通报，位于该州内陆山区的彼得罗波利斯市（Petropolis）周二（15日）骤降暴雨引发多起山体滑坡，多条道路被暴涨的河水淹没，死亡人数目前已升至94人。

据巴西里约州彼得罗波利斯市政府通报，截至当地时间2月16日晚上8时30分，该市15日下午的特大暴雨所导致的死亡人数已上升至94人，其中包括至少八名儿童，仍有35人失联。救援人员已成功营救24人。

目前仍有400名军人在受灾最严重的上达塞拉居民区附近执行救援。当局认为仍有大量受害者被埋在相关区域，死亡数字可能进一步上升。

此外，还有约400名消防员，以及由警察、法医、刑事专家等组成的超过200人的队伍参与搜救及其他工作。民防部门在当地搭建了一座有10张床位的野战医院，确保伤员第一时间得到救治处理。

来自教育、卫生、社区等领域的专业人员组成工作组继续帮助受灾群众。民防部门通告显示，目前仍有至少372人无家可归。

气象专家说，强对流天气导致当地在短时间内降下暴雨，引发山体垮塌，目前当地仍有降雨风险。

灾害发生后，彼得罗波利斯市政府已宣布城市进入公共灾害状态，所有医院随时待命。

正在俄罗斯访问的巴西总统博索纳罗在社交媒体上发文，对这场灾害表示关注，并称已与相关部长讨论灾情，希望回国后立即前往灾区。