英国将拨款2500万英镑加强印太地区安全

英国宣布将拨款2500万英镑（约4563万新元）用于加强印度太平洋地区在网络空间、国家威胁和海上安全等领域的安全。

据路透社报道，英国首相约翰逊与澳大利亚总理莫里森今天（2月17日）举行视讯会议时，均对中国在新疆地区的政策表达“严重关切”。两人呼吁维持台湾海峡的和平与稳定，并警告俄罗斯不要入侵乌克兰。

约翰逊和莫里森在会议后发表联合声明说，他们同意必须减缓紧张局势，并认为俄罗斯对乌克兰进行的任何进一步入侵都将是巨大的战略错误，会带来严重的人道主义代价。

约翰逊和莫里森说，为印太安全协定而承诺提供的资金将用于强化网络空间、国家威胁和海上安全等领域的地区韧性。

在这场双边会谈前的一个星期，四方安全对话机制成员澳洲、美国、日本和印度举行了会议，承诺加深合作，以确保印太地区不受胁迫，意指中国的经济和军事扩张。

约翰逊和莫里森对新疆境内侵犯人权的可信报告表达“严重关切”，并呼吁中国保护香港的权利、自由和高度自治”。

美国政府已把中国对待新疆维吾尔穆斯林少数民族的方式定性为种族灭绝，并指责中国在新疆进行强迫劳动。中国否认这些指控。

中国在2020年实施了打击面广泛的《香港国安法》，被批评者指该举措破坏了香港在1997年从英国回归中国大陆时北京作出的“一国两制”承诺。

莫里森和约翰逊也强调台湾海峡和平与稳定的重要性，并对台湾有意义地参与国际组织表示支持。

中国大陆视台湾为有待统一的领土。台湾抗议说，大陆军机经常进入台湾的防空识别区，并称这是北京不断骚扰台湾的一贯做法。

约翰逊和莫里森同时强调在南中国海自由航行和海上权益的重要性，并称坚决反对任何可引致该地区局势升温，影响地区稳定和国际秩序的单边主义行为，这包括军事化、胁迫和威吓等行动。