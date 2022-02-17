美财长称无法接受美国通胀率飙升

美国财政部长耶伦指出，美国通胀率飙升是“不可接受的”，但由于美国推行的政策缓解了疫情的影响，因此其经济的“健康状况”基本良好。

耶伦周四（2月17日）接受法新社访问时提出上述看法。她说：“我有信心联储局将妥善推出一些列配套确保美国经济复苏时，造成通胀率的额外压力能受到控制。”

冠病疫情对商品供应链造成影响，促使全球物价数月持续上升，最初仅汽车和电器行业受影响，如今已扩大至一系列商品。美国1月份的消费物价比去年同期上升7.5%，是1982年2月以来的最大涨幅。

耶伦对俄罗斯制裁带来的“全球影响”发出警告。她说：“因为俄罗斯作为世界石油供应商和欧洲天然气供应商具有其重要地位，制裁俄罗斯对国际能源市场将产生潜在影响。”美国财政部正与美国盟友准备制裁配套，应对可能入侵乌克兰的俄罗斯。

此外，耶伦也认为，中国须采取更多行动，以加速全球对贫穷国家提供债务减免的努力。她说，20国集团（G20）帮助债务国的进展并不迅速，美国希望看到中国更积极地参与其中。

冠病疫情期间，G20制定了“暂停偿债倡议”（Debt Service Suspension Initiative，DSSI），以帮助那些为应对冠病和经济危机而大量借贷的国家，但该计划已在去年12月结束。

G20去年通过了共同框架（Common Framework）计划，旨在提供一条重组大额债务的途径，但该计划仍存在不确定性，只有乍得、埃塞俄比亚和赞比亚三国要求根据其条款进行谈判。

耶伦说，虽然中国等国已同意参与该倡议，“我们仍需更迅速地采取行动，以促进通过共同框架更快和更有效地减免债务”。