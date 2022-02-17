英王储查尔斯慈善机构 涉金钱交易被调查

英国警方周三（2月16日）通报，正对英国王储查尔斯王子的慈善机构展开调查。此前有报道称，一名沙特阿拉伯商人在向查尔斯王子基金会捐款后获得英国公民身份和爵位。

据路透社报道，伦敦警方16日发声明称，特别调查小组已对查尔斯王子基金会进行相关评估，在完成评估后，根据1925年荣誉滥用防止法，对该基金会涉嫌的违法行为进行调查，目前未做任何逮捕和审讯。

英国王储查尔斯王子的一名发言人称，有人以向基金会捐款换取爵位或英国公民身份一事，威尔士亲王毫不知情。查尔斯王子基金会将全力配合警方完成调查工作。

查尔斯王子基金会成立于1986年，旨在帮助失业者重返工作岗位，以及创办小企业。

《星期日泰晤士报》去年9月报道称，一名沙特商人向查尔斯王子支持的项目捐赠150万英镑（约274万新元），随后在查尔斯王子的得力助手迈克尔·福塞特协助下，该沙特商人获得英国公民身份和爵位。

事件曝光后，福塞特去年11月被迫辞任基金会首席执行官。福塞特曾担任查尔斯私人助手数十年，深受查尔斯信任。查尔斯曾称，除了福塞特，自己不需要任何人。此前，福塞特曾因被控欺负员工和私自出售王室不需要的礼物两度被迫辞职，但都被查尔斯挽留。

对于已因安德鲁王子性侵丑闻陷入困境的英国王室来说，这是另一个打击。

英国女王伊丽莎白二世次子安德鲁王子，被控在美国性侵当年17岁的美国女子朱弗里。今年1月，英国白金汉宫宣布，经英女王同意，安德鲁王子已归还所有荣誉军衔、慈善角色和王室赞助，变成平民。

据路透社报道，周二（15日）在美国纽约曼哈顿联邦法院提交的一份文件显示，安德鲁王子与朱弗里就上述诉讼达成庭外和解协议，内容包括一笔未注明数额的赔偿金。《纽约时报》报道称，赔偿金额可能超过1300万美元（约1747万新元）。