库克吃得到9900万美元大苹果吗？

（早报讯）根据《金融时报》，代理咨询公司ISS（Institutional Shareholder Services）敦促苹果股东投反对票，不让首席执行官库克（Tim Cook）的9900万美元薪酬方案通过。

该报道指出，库克去年的奖励中有一半是跟他在该公司的年资挂钩的，而不是取决于是否达到业绩标准或目标，例如：苹果股价的表现。根据现有的配套，即使现年61岁的库克退休，他的奖项仍会继续派发给他。因此ISS敦促股东在3月4日的公司年会上反对薪酬方案。

库克在去年的年薪是300万美元。此外，他还获得总值达8230万美元的股票奖励、1200万美元因苹果业务达标的花红、300万美元的工资和其他补偿、再加上保险等，总收入为9870万美元，比一年前的1480万美元增加许多。

库克是在10年前从乔布斯（Steve Jobs）手中接过苹果公司舵主之位，在他领导之下，苹果的股东总回报率已超过1000％，其市值升至2.8万亿美元。（路透社）

据了解，这也是库克在10年前从乔布斯（Steve Jobs）手中接过苹果公司舵主之位时，获得一次过的7亿5000万美元的巨额酬劳之后的第一份大薪酬。当时市场不少人都说，苹果的‘明星’将随着乔布斯时代结束而消失。

但是事实并非如此。自2011年以来，苹果的股东总回报率已超过1000％，其市值不但升至2.8万亿美元，还甚至在今年初盘中交易，短暂达到有史以来的市值里程碑，首次突破3万亿美元水平。

苹果是在上个月呈报给有关当局的文件中，披露了它将支付给库克的酬劳细节。而即将召开的股东大会也将会对此项目进行投票。库克的新股权奖励，还包括一项可以让库克从现在到2025年获取总数达100万股的苹果股票。

苹果已经发给库克2022年的薪酬配套。根据该配套，今年9月库克可能获得超过75万股的限制性股票奖励。

苹果股东过去一直非常支持库克和其他高管的薪酬方案。在去年年会上，95％的选票都支持其高管薪酬提议。