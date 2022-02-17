维文：缓解缅甸政治僵局须有耐心

（早报讯）持续一年多的缅甸政治僵局不见转机，令人失望，但新加坡外交部长维文医生强调，耐心至关重要，过于着急反而会削弱亚细安推动协商的能力。

目前在柬埔寨的新加坡外交部长维文医生，今天（2月17日）于亚细安外交部长非正式会议结束后，通过视讯接受新加坡媒体访问。

针对最近一项调查指东南亚人民普遍认为亚细安是个“动作慢且不起作用的组织”，维文医生回应指，自己并不赞同缅甸军政府的暴力镇压，丢失的每条人命都是悲剧，但要推动缅军政府启动政治协商，亚细安需要有系统、有策略地开展工作。

今天在金边召开的亚细安外长非正式会议，是柬埔寨接棒亚细安轮值主席国后召开的首场高级别会议，也是亚细安过去一年多来的首场实体会议。不过，并非所有成员国的外长亲临，文莱和泰国外长，以及在抵境时确诊感染冠病的越南外长通过视讯出席会议，而缅甸军政府则拒派非正式代表而缺席。但据了解，缅甸仍有上线旁听会议。

维文强调，亚细安无意把缅甸排除在亚细安之外，只是希望向缅军政府发出明确信号。

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆（Prak Sokhonn）在会议结束后的记者会上同样强调，缅甸依然是亚细安的重要成员。

出席会议的亚细安外长已达成共识，除非推进缅甸和平进程的五点共识有显著进展，亚细安第38和第39届峰会将继续只邀请缅甸非政治代表。维文指出，亚细安和缅甸在推进五点共识方面须要快速取得实质进展，包括安排亚细安缅甸特使赴缅会见各方人士。

获委任为亚细安缅甸特使的布拉索昆已计划下个月前往缅甸，并呼吁缅军政府允许他和缅甸影子政府成员对话。影子政府是由缅甸亲民主团体和去年被军事政变推翻的文职政府残余力量所组成，被缅军政府视为“恐怖分子”。

除了出席在金边举行的亚细安外交部长非正式会议，维文此行也分别会见了柬埔寨首相洪森、布拉索昆和多名柬埔寨政要。