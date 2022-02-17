周四美市盘前表现逊色 重点谈是元宇宙股也是晶片巨头的英伟达

今天重点：

今晚（2月17日）美国股市盘前退低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌131.00点或0.37％，报4458.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微跌63.70点或0.44％，报14539.90点；道琼斯指数则跌131.00点，报34803.30。

在联储局公布会议纪要后，华尔街隔夜（周三）曾从盘中低点反弹，标准与普尔500指数更是在收盘前成功进入增幅区域。会议纪要称，虽然央行打算开始加息以对抗通胀，但他们会是在“逐次会议”商讨后才做决定的。

会议纪要显示，尽管决策者同意将联储局的基准隔夜利率从接近零的水平上调，但他们将在每次会议上重新评估加息时间表，而不是一次过就决定了整年的加息时间表。联储局的态度并不比之前更鹰派，因此投资者稍微安心一些。

标准与普尔500指数隔夜午盘较迟时候收复失地，微起3.94点，闭市报4475.01点。重量级的道琼斯指数跌54.57点，闭市报34934.27点；纳斯达克100指数则微退0.12％或17.18点，以14603.64点收市。

美国股票交易所隔夜交易较为淡静。全日成交量是102亿6000万股，比过去20个交易日的平均125亿5000万股成交量少。

盘前交易重点：

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）将在开盘前公布业绩报告。该股盘前微起0.67美元，截稿时报134.20美元。

DoorDash隔夜公布的季度业绩超出预测，其外卖业务需求没有任何放缓的迹象，显示人们的订购习惯已经成形，支持该股在今晚盘前猛涨将近25％或23.61美元，截稿时报118.50美元。

维珍银河（Virgin Galactic）太空探索之旅隔夜（周三）开始接受预定，支持该股票在两天前飙升30％后，于隔夜开始出现套利。今晚盘前该股微跌0.25美元，截稿时报9.78美元。

Fastly Inc在隔夜发布业绩时，预测今年增长将大幅度放缓，幅度甚至大过市场一般预测，造成股价隔夜盘后迅速暴跌27％。今晚盘前该股继续猛挫超过30％或8.93美元，截稿时报20.00美元。

昨天谈了Roblox这只元宇宙股，数位朋友都来简讯表示对元宇宙股有兴趣。今天下文我们就再看看另一只昨日刚发布业绩的元宇宙股——晶片巨头英伟达。

盘前活跃股按序：Palantir Technologies、英伟达（NVIDIA）、Fastly Inc、DoorDash Inc和Virgin Galactic。截稿时，除了DoorDash上升以外，其他的股价都下跌。

对于本季度，英伟达预测营业额会达到81亿美元（上下差距2％）。这预测比华尔街的普遍共识，即73亿美元来得高。（路透社）

英伟达（NVIDIA）（纽约股票交易所，股票代码：NVDA）

（早报讯）尽管刚宣布的季度业绩强劲，又对截至4月的当前季度做出非常乐观的预测，全球主要晶片制造商英伟达（Nvidia）的股价，在隔夜（周三）盘后却下跌7.10美元或2.68％，报258.01美元。

英伟达发布的业绩显示，在数码游戏、数据中心和专业可视化（professional visualisation）业务的收入创历史新高之际，该集团的季度营业额达76亿4000万美元，同比增长53％，也比截至10月底的季度来得好。

调整后的盈利增长69％至每股盈利1.32美元。华尔街分析师之间的共识是：营业额74亿2000万美元，调整后每股盈利为1.23美元。截至1月底的全年营业额则是269亿美元，增长61％，调整后的每股盈利是4.44美元，增长78％。

对于本季度，英伟达预测营业额会达到81亿美元（上下差距2％）。这预测比华尔街的普遍共识，即73亿美元来得高。不过，英伟达指出，它将在本季度纳入终止向软银购买软件公司Arm协议所需要承担的成本。这费用估计是13亿6000万美元。

在业务方面，英伟达周三也宣布与捷豹路虎（Jaguar Land Rover）达成一项协议，从2025年开始为所有新捷豹和路虎汽车提供英伟达的汽车平台。

虽然汽车领域现在在英伟达业务中所占的比例相对较小，但是该公司创始人兼首席执行官黄仁勋说，目前正是一个转折点。汽车领域业务将在今年第二季度出现转折，而最终汽车软件会是英伟达最大的业务之一。

整体而言，作为世界级电脑系统设计服务公司的英伟达（Nvidia），在这次全球供应链受阻、晶片短缺确实占了优势。它主要生产的电脑游戏和专业市场设计图形处理单元（Graphics Processing Units，简称GPUs），以及手提电脑和汽车晶片等，都是市场急需要的。

不仅如此，英伟达也拥有许多高端的3D图形技术。去年英伟达就再次推出了它在2019年首次推出的Omniverse的改良版。

Omniverse是一个软件协作平台，它允许各个软件开发人共享他们的虚拟世界，就像通过云端共享文件一样。它也能准确模拟虚拟世界中的动作，同时可以将各个应用和平台结合在一起。这个功能确实是元宇宙发展的一个必需品。

英伟达股价开年至今就从300美元高水平，一直步步退低到隔夜闭市的265.11美元，跌幅将近12％。该股还一度在1月底跌到220美元以下。

不过，在Tipranks的24名分析师当中，有21名给予该股“买入”的评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为356.25美元。从分析师给予的目标价来看，英伟达的潜能似乎还是在的。