古驰去年最后一季大卖 古驰奢侈品今年会起价

（早报讯）奢侈品集团开云集团（Kering）的头号品牌，古驰（Gucci）在去年底销售额表现特出。尽管通胀上升，开云集团仍对今年全年业绩感到乐观，甚至并表示可能很快就展开收购行动以扩大其奢侈品牌组合。

开云集团旗下品牌还包括：圣罗兰（Yves Saint Laurent）、葆蝶家（Bottega Veneta）和巴黎世家（Balenciaga）。该集团的销售额是在去年最后三个月突然跃升近三分之一，达到54亿1000万欧元（约61亿4000万美元或8亿2915万新元）。这主要是因为古驰品牌表现突飞猛进，其销售额增幅几乎是分析师平均预测的17％的两倍。

在第三季度业绩令人失望之后，古驰在第四季度奋起直追。强劲表现让开云集团松了一口气，毕竟该品牌占集团总收入的60％和占盈利的70％。该集团的其他品牌也表现良好。它的第二大品牌圣罗兰第四季度营业额也猛增47％。

开云集团董事长兼首席执行官皮诺（Francois-Henri Pinault）在业绩发布会上也给出了他迄今为止最明确的谈话：即去年拥有近40亿欧元自由现金流，且债务几乎为零的开云集团可能很快就会开始收购行动。

就像去年奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH，以158亿美元收购美国珠宝商蒂芙尼（Tiffany）一样，扩大集团品牌组合、扩大奢侈品覆盖的版图。

不过，最让消费者关注的是，该集团首席财务官杜普莱克斯（Jean-Marc Duplaix）的说话。他说，古驰在2020年和2021年已经两次提高零售价了。不过，今年古驰还会再次以“有针对性的方式”提高价钱，而且也暗示该集团其他品牌也会调高价钱。

他表示，尽管原材料和运输成本较高，但该集团有信心继续提高盈利能力。其竞争对手路易威登本周就已经宣布提高价格以保护利润。

在法国巴黎股票交易所挂牌的开云集团今晚（2月17日）开盘股价走势偏高。截稿时该股起43.20欧元或6.86％，报675.80欧元。