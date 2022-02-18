Meta Platforms市值蒸发46% 跌出全球10大企业

（早报讯）面簿（Facebook）母公司Meta Platforms股票蒙受有史以来的最大月度跌幅，市值几乎蒸发46％，即刻跌出全球10大市值企业排行榜。

根据彭博社统计的数据，Meta曾是估值超过1万亿美元（约1.34万亿新元）的企业，全球名列第六大世界级企业。但是Meta股于隔夜（2月17日）却再跌8.83美元，以207.71美元收市，市值剩下5650亿美元，排在腾讯（Tencent）之后，屈居第11位。

原本名为面簿的Meta是在去年更换名字的。公司首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）试图将公司的重点转移到元宇宙。而本周二扎克伯格提出的新口号：元宇宙、元伙伴、我（Meta Metamates Me）似乎也没在市场上造成什么热烈的反应，反而让该公司市值进一步下跌。

该公司的市值已从去年9月的峰值，减少了超过5000亿美元。Meta两周前发布的业绩报告也欠佳，用户增长停滞不前。

根据彭博社，目前市值达9060亿美元的特斯拉（Tesla），已取代Meta成为仅次于电子商务巨头亚马逊（Amazon）的第六大公司。美国股神沃伦巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）则以7000亿美元的市值落后于特斯拉。其次是晶片制造商英伟达（NVIDIA），以6130亿美元紧随其后。