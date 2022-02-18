载数千辆豪华车 货船大西洋失火

（早报讯）一艘满载福士伟根集团豪华车辆的大型货船周三（2月16日）下午在大西洋亚速尔群岛（Azores islands）岸外水域发生火患。

彭博社报道，失火货船是悬挂巴拿马旗帜的“费利西蒂王牌”（Felicity Ace）。货船上22名船员获葡萄牙海军和空军救出，已被送往当地一家酒店。货船目前无人驾驶，在海上漂流。

根据福士伟根集团一封内部电邮，货船上载有3965辆新车，该集团旗下的品牌除了福士伟根外，还包括保时捷、奥迪和兰博基尼等。

根据电邮，超过100辆原定运往美国得克萨斯州休斯敦的GTI、Golf R和ID.4型号面临被烧毁风险。

这场火灾对面临供应链吃紧及劳工和半导体晶片短缺的汽车制造业来说是又一次打击。

船上约有1100辆保时捷

保时捷一名发言人说，该公司估计大火发生时货船上有大约1100辆保时捷。兰博基尼拒绝提供受影响的汽车数量和型号，仅表示正在与货船公司了解情况。

“费利西蒂王牌”的体积约有三个足球场那么大。葡萄牙海军说，货船开往罗德岛戴维斯维尔的一个港口途中，其中一个货舱甲板起火，船员发出了求救信号。截至当地时间周三晚上，“费利西蒂王牌”的船主还在安排把“费利西蒂王牌”拖到港口的事宜。

葡萄牙海军表示会继续留在现场观察情况，目前未通报发现任何污染情况。