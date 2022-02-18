缅甸民族团结政府反对军方出席国际法院听证会

（早报讯）虽然缅甸军方在纽约联合国总部并没有正式席位，但一些联合国机构已邀请缅甸军方出席一些会议。缅甸军方下周将就冈比亚指控缅甸政府对罗兴亚人进行种族灭罪的投诉，出席海牙国际法院的一场听证会。

路透社报道，冈比亚在2019年11月11日向国际法院提起对缅甸的诉讼，指控“缅甸政府对罗兴亚群体成员直接采取和间接纵容的行为”，违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》。

在缅甸军方夺权之前，由翁山淑枝领导的缅甸原民选政府就冈比亚提起的诉讼向国际法院提出了初步反对意见。由缅甸亲民主团体和在军方发动政变后残留的文职政府官员所组成的“民族团结政府”（NUG）在今年2月1日发表声明，宣布接受国际法院审理缅甸涉嫌对罗兴亚少数民族犯下种族灭绝罪行的司法管辖权，撤回了对这起诉讼的所有初步反对意见。

国际法院的听证会定2月21日（下周一）举行，缅甸军方预计将以视讯方式出席当天的听证会，以回应对国际法院审理这起投诉的司法管辖权的初步反对意见。

民族团结政府反对缅甸军方参加该听证会，指这等于承认缅甸军方的合法性。

联合国大会全权证书委员会于去年12月决定推迟就缅甸和阿富汗席位问题做出决定。与此同时，全权证书委员会允许缅甸原民选政府任命的驻联合国大使觉莫吞继续留任。民族团结政府也任命觉莫吞为缅甸驻联合国大使。

本周早前，民族团结政府的一名成员表示，觉莫吞“是唯一获授权代表缅甸与国际法院进行接触的人。”

人权律师、联合国缅甸实况调查团前成员西多蒂（Christopher Sidoti）说：“缅甸军方不是缅甸政府。他们既没有资格也没有能力在国内或海外代表缅甸政府，但是缅甸军方正试图通过出席国际法院的听证会来达到这个目的。”

英国缅甸罗兴亚人组织主席吞钦（Tun Khin）也表示，“缅甸人民已用行动表明，拒绝接受缅甸军方代表他们。全体国际社会包括国际法院应该聆听缅甸人民的心声，不要给缅甸军方任何形式的合法性。”