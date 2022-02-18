冷战时空投糖果给德国儿童 美国101岁“糖果轰炸员”辞世

（早报讯）美国前空军机师哈佛尔森（Gail Halvorsen）辞世，享年101岁。他在前苏联封锁德国柏林时期，利用小型降落伞装满糖果空投到柏林给小朋友，因此被众人誉为“糖果轰炸员”。

法新社报道，“联军博物馆”（Allied Museum）向媒体证实哈佛尔森16日去世的消息。“联军博物馆”主要是呈现冷战时期，苏联、美、英、法分区占领柏林的年代所发生的重大历史事件。

联军博物馆的发言人周五（2月18日）说：“哈佛尔森在美国犹他州的医院过世，家人陪伴在侧。”

哈佛尔森是见证了德美两国情谊的终身大使。他之所以为人熟知，是因为他是在柏林被苏联包围之际，首位从飞机上对等在下方的小朋友投下巧克力和口香糖等糖果的美国空军机师。

哈佛尔森在投下糖果时，他会在上空操纵飞机摇摆机翼，让当时仍受战乱摧残的儿童知道将有天上掉下来的礼物，粉丝因而称他为“糖果轰炸员”（Candy Bomber）、“摇摇翅膀叔叔”（Uncle Wiggly Wings）。

他的行为启发了许多人，美国空军里也有不少人纷纷仿效他的做法。

他在2009年曾说：“即便我不分昼夜、冰天雪地都要飞，我还是很开心，原因是孩子们看到降落伞从天而降时脸上露出的表情。”