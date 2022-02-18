周五美市盘前恢复稳定 重点谈DoorDash

今天重点：

（早报讯）●今晚（2月18日）美国股市盘前似乎恢复稳定。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微起17.20点或0.39％，报4397.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起83.80点或0.59％，报14255.50点；道琼斯指数则起83.30点，报34395.30。

●美国股市隔夜（周四）下跌，标准与普尔500指数更是创下两周来最大单日百分比跌幅。因华盛顿和俄罗斯之间因乌克兰问题引发的地缘政治紧张局势加剧，投资者转向防御类股票、债券和黄金等避险资产。

●华尔街股市以成长型股和通信股受到的打击最为严重。标准与普尔500指数隔夜下跌94.75点，闭市报4380.26点。重量级的道琼斯指数猛挫622.24点，闭市报34312.03点。这也是该指数自去年11月30日以来的最大单日百分比跌幅。纳斯达克100指数也大幅退低2.96％或431.90点，以14171.74点收市。

盘前交易重点：

●在线游戏平台Roblox下跌26.5％后，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）于本周三趁低吸购。她属下的基金总共买进45万4000股，总值约2400万美元。Roblox股今晚盘前微升0.06美元，截稿时报54.55美元。

●旅游景点及酒店搜索网站TripAdvisor隔夜公布第四季度业绩出现亏损，连带造成该股隔夜下跌2.50％，闭市报28.50美元。今晚盘前该股开始回稳，截稿时微起0.15美元，报28.65美元。

●锂（Lithium）产商Albemarle Corp隔夜表示今年收益预料不佳，即刻造成该股暴跌19.91％，闭市报197.02美元。今晚盘前该股稍微收回失地，截稿时报201.02美元，起4.00美元。

●全球主要玩具品牌孩之宝（Hasbro）股价隔夜上涨2.09％。之前激进投资者Alta Fox Capital Management提名了五名董事进入该公司董事会，并敦促进行变革，包括分拆其单元游戏，如‘龙与地下城’（Dungeons & Dragons）。投资者似乎欢迎这个改变，支持该股在今晚盘前继续微升0.22美元，截稿时报99.30美元。

●DoorDash是隔夜大盘都下跌时，少数上升的股票之一。该公司在季度业绩报告佳绩后，股价隔夜飙升10.69％。今天下文我们就谈谈本地投资者较少听到的DoorDash，看看该股是否值得投资者留意。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、Roku Inc、Fastly Inc、DraftKings Inc和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

DoorDash拥有56％的市场占有率，是美国最大的外卖公司。（路透社）

DoorDash

（纽约股票交易所，股票代码：DASH）

也许本地投资者比较少听到DoorDash。这是一家经营在线食品订购和食品配送平台的美国公司。DoorDash拥有56％的市场占有率，是美国最大的外卖公司。它也在便利配送市场占有60％的份额，是一家挺有“分量”的公司。

许多市场人士之前曾担心，像这类公司业务的崛起，是不是一种“疫情效应”，会不会因为社交活动逐渐放宽而又逐渐消失。因此，对于DoorDash本周三收市后公布的季度业绩，投资者是相当关注的。

当该公司呈现佳绩，市场看到外卖服务热潮持续，纷纷支持该股在盘后上涨24％。隔夜该股也起10.69％或10.14美元，闭市报105.03美元。

华尔街分析师现在相信，在疫情高峰期经常点餐后，人们已经习惯食物送到家门口了。他们甚至预测DoorDash和竞争对手，如Uber Eats和Grubhub将在几年内显示出强劲的增长。

DoorDash首席执行官徐迅在业绩报告电话会议上表示：“我们绝对有可能在餐厅吃饭，同时也叫外卖。因为我们每天吃三餐或更多餐，每月购物次数超过100次。”

根据Refinitiv的数据，在截至12月31日的第四季度，高过预期的消费者保留率和新客户增长，让DoorDash的营业额增长了34％至13亿美元，比市场预测的12亿8000万美元还高。

DoorDash还预测，今年第一季集团的总订单额、所有应用程序订单和会员会费的总额将会在114亿美元至118亿美元之间，比去年第四季度的112亿美元来得更好。

DoorDash最近还加大了非餐厅产品的范围，包括：杂货、宠物食品和酒类，以吸引更多用户。它也与多家零售商合作，包括：Ulta Beauty、Bed Bath & Beyond和PetSmart。

在Tipranks的16位分析师当中，有11名给于该股“买入”的评级，五名给于“持守”评级，一年期限平均目标价为176.08美元。