泽连斯基拟赴慕安会 拜登：此时出国或非明智

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基计划周末到德国参加慕尼黑安全会议，但美国总统拜登质疑他在俄罗斯可能入侵之际出国，或许非明智之举。

法新社报道，泽连斯基周六（2月19日）将在慕尼黑安全会上就乌克兰和欧洲安全发表讲话。拜登周五在华盛顿表示，他确信俄罗斯总统普京已做出入侵乌克兰的决定，华盛顿有强大的情报能力来支持这一点。

拜登还说，乌克兰首都基辅将是俄罗斯的袭击目标。不过，鉴于美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫已约好2月24日在欧洲进行会谈，拜登表示，现在还有时间争取通过协商化解这场危机。

拜登在周五的新闻发布会上被问及泽连基西拟出席慕尼黑安全会议的决定。

拜登说：“在争取外交解决途径之时，这么做可能不是一个明智之举。但这得由他自己来决定。”

第58届慕尼黑安全会议2月18日在德国慕尼黑开幕，为期三天的会议将聚焦西方社会“集体无助感”和乌克兰局势等热点问题。

乌克兰局势、疫情、气候变化、大国竞争、地区热点等无疑是本届慕安会焦点。西方国家领导人将在会议期间举行多场双边会晤讨论乌克兰局势，七国集团外长也将举行会议。

根据会议日程，19日，乌克兰总统泽连斯基将就乌克兰和欧洲安全发表讲话，北约秘书长斯托尔滕贝格、欧盟委员会主席冯德莱恩当天也将就跨大西洋合作和欧洲安全展开讨论。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。