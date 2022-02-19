谭德塞：认为冠病疫情已结束的想法是“危险的”

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞在德国出席第58届慕尼黑安全会议时表示，一些国家认为冠病大流行已经结束，这种想法是“危险的”。他呼吁各方加大合作力度和资金投入，以应对冠病疫情带来的共同威胁。

新华社报道，谭德塞周五（2月18日）在一场题为“早日恢复：找寻摆脱疫情之路”的分组讨论中表示，一些国家因冠病疫苗接种率高而认为冠病疫情已经结束，这种想法是“危险的”。不能忽视奥密克戎变种毒株带来的威胁。

谭德塞说，目前全球每周约七万人死于冠病，非洲国家尚未接种疫苗的人口高达83%，该地区卫生系统不堪重负、几近崩溃。“在这种情况下，很容易出现传染性更强、更危险的变种毒株。”

谭德塞呼吁各国积极为世卫组织主导的“获取冠病工具加速计划”（ACT Accelerator）国际合作倡议提供资金支持，以填补今年160亿美元（约215亿新元）的资金缺口，在全球范围内提供疫苗、检测、治疗和个人防护装备等。

谭德塞表示，疫情何时结束“不是一个偶然性的问题，而是一个如何选择的问题”。面对冠病疫情带来的共同威胁，“我们需要合作，需要更强大的系统和工具预防、发现并对疫情作出快速反应”。

第58届慕尼黑安全会议2月18日在德国慕尼黑开幕，为期三天。乌克兰局势、冠病疫情、气候变化、地区热点等是本届会议的焦点。