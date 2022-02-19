美档案局证实 特朗普将国家机密文件带回佛州家中

（早报讯）美国国家档案和记录管理局（NARA）向国会证实，前总统特朗普去年1月卸任时，把涉及国家安全的机密文件带回佛罗里达州。

多家美国媒体此前报道，特朗普在离开白宫时带走部分“机密文件”。这些文件属于机密级别，如被公开可能损害国家安全。

路透社报道，美国国家档案和记录管理局周五（2月18日）致信国会，表示近日从特朗普位于佛州的海湖庄园取回约15箱文件。

该机构表示已通知司法部，若涉及任何调查将由司法部处理。

美国档案保管员费里罗（David Ferriero）在写给众议院监管委员会主席、民主党籍众议员马洛尼（Carolyn Maloney）的一封信中说：“国家档案和记录管理局在这些箱子中找到了被标记为机密国家安全信息的文件。”

众议院监管委员会一直在调查特朗普处理档案记录的方式。

马洛尼发表声明说：“这些新发现，加剧了我对前总统特朗普公然漠视联邦记录法与这对我们的历史记录的潜在影响的忧虑。”

特朗普也发表了书面声明，他说：“国家档案局并没有任何‘发现’。他们按一般程序提出要求并取得这些总统记录，确保我的政治遗产依照总统档案法良好留存。”

特朗普还说：“除了特朗普，其他那些根本不值一提。”

按规定，美国总统必须将任期内的所有工作文件移交国家档案和记录管理局保管。