马哈迪：纳吉企图重返权力核心以逃过司法惩罚

（早报讯）星洲网星期天（2月20日）报道，马来西亚祖国斗士党联合创办人兼前首相马哈迪发表了“给柔佛子民的第二封信”，希望人民认清，一旦前首相纳吉重返权力核心，马来西亚将会蒙上“盗贼治国”的污名。

马哈迪说，纳吉对于被指控贪污不但没有觉得羞耻，还企图重返政治权力核心，以逃过司法的惩罚。

据早前报道，祖国斗士党在来临的柔佛州选中不会与其他政党联盟，而以自家旗帜出征42个州选区。马哈迪说：“纳吉在我发出第一封信给柔佛州人民后，讽刺说我又开始批评他了，代表我已经恢复健康。事实上，我对于提到纳吉的名字都感到相当羞耻。”

马哈迪在信中写道，纳吉一直认为自己没有犯错，还认为自己目前的遭遇是一种政治迫害。他表示，一些人民仍选择相信纳吉，不仅叫纳吉“老板”，还亲吻他的手。

马哈迪称，在一马公司事件之前，他是支持纳吉的，而且也对其父亲拉萨抱有感恩之心。他表示，可惜纳吉不像他的父亲一样，是一名爱国者及有尊严的民族斗士。

“纳吉在刘特佐的帮助下，盗取国家资产。外国媒体形容这是掠夺白痴，而上诉庭也将纳吉形容为国家耻辱。”

马哈迪还透露，当一马公司丑闻揭发后，纳吉的弟弟纳西尔曾会见他，并透露他兄长所犯的罪行。他说：“这些叙述都非常详细，而我将会持续批评纳吉，同时也会批评任何毁坏国家及欺骗人民的人士。”