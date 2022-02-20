爱马仕自我设定生产上限不多产 价格不菲包包今年再起价

（早报讯）有客户排队却自我设定生产上限，刻意不要满足市场的需求，全球追捧的法国奢侈品集团爱马仕（Hermes）去年第四季度的销售额仅增长11％。

根据该集团周四（2月17日）于巴黎发布的业绩报告，爱马仕皮具部门的销售额在这个季度里下降了5.4％。这个部门负责销售的就包括了爱马仕著名的Birkin和Kelly包包。单单这两款包包就占该部门总销售额的近一半。

爱马仕传统上将其皮具产量的年增长率限制在7％至8％之间。该公司宁愿不做生意，让客户排长队等候包包，也不愿加速生产。

爱马仕的Birkin（图）和Kelly包包等候名单很长，不论客户进去哪一件爱马仕专卖店都很难买到这两款的包包。（照片来源：海峡时报）

现在喜爱爱马仕的Birkin和Kelly包包等候名单很长，不论客户进去哪一件爱马仕专卖店都肯本买不到这两款的包包。《联合早报》记者亲身踏入位于乌节路义安城，以及金沙的爱马仕专卖店确定了这一点。

根据爱马仕业绩报告，截至12月底的季度里，在来自美国消费者的购买的推动下，整体销售额增至23亿8000万欧元（约27亿1000万美元或36亿5960万新元）。不过与瑞银（UBS）取得的25亿3000万欧元预测共识，以及增长12％的预测比稍微低了一些。

不过在巴黎股市交易的爱马仕股过去五个交易日里，仍总共上升了18.00欧元或1.52%，周五闭市报1203.00欧元。

爱马仕在去年第四季的假日季节的销售增长，较去年前几个季度的强劲增速有所放缓。这个现象与其他大多数奢侈品同行的迅速增长形成鲜明对比。例如：日前开云集团（Kering）宣布了古驰（Gucci）和圣罗兰（Yves Saint Laurent）去年第四季的销售额，双双都迅速增长超过30％。

虽然如此，爱马仕也比许多竞争对手更能抵御冠病疫情的打击。爱马仕去年的销售额同比增长了42％，比疫情前的2019年水平增长了33％。

在业绩发布会上更令许多女士们在意的是，该集团执行主席杜马斯（Axel Dumas）告诉在场的记者们，为了反映生产成本的上升，爱马仕今年全球价格将平均上涨3.5％，比往年的1.5％涨幅得显著。已经拥有Birkin和Kelly包包的女士们，包包都增值了，而正要购买爱马仕包包的女士们腰包则要掏深一点。